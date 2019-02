26 febbraio, Mauro Ferrucci fa scatenare il Nessun Dorma c/o The Club - Milano

Martedì 26 febbraio 2019 in console al the Club, di Milano per Nesƨun Dorma a far ballare la città e non solo a ritmo di house & dintorni, ci sono artisti resident di valore assoluto: al mixer si alternano Ale Bucci e Filippo Marchesini. Al microfono invece Thorn e Riccardo Celetti, due dei più stimati vocalist e performer italiani. Ovviamente il dress code è chic, elegante. Sono comunque benvenuti tutti coloro che hanno voglia di guardare e, soprattutto, farsi guardare.

C'è poi un dj guest d'eccezione, Mauro Ferrucci.



È con un'alchimia di sensazioni che Mauro Ferrucci, da oltre 20 anni, fa ballare il suo pubblico nei club più prestigiosi. Si definisce "devastante" ma, fondamentalmente, "un bravo ragazzo" a oltre un ventennio Mauro Ferrucci si esibisce alle consolle di mezza Europa, e come produttore, ha raggiunto le vette delle classifiche di tutto il mondo.

Inizia a suonare nei primi anni '80 e si mette in luce per essere l'unico promotore del movimento musicale New Wave che lo porta in Spagna, a Palma di Maiorca, dove rimane qualche anno spostandosi poi a Barcellona e Ibiza. è lì, nella metà degli anni Ottanta, che si avvicina al mondo della House Music.

Torna poi in Italia, nel 1987, e inizia ad esibirsi in famosi locali tra i quali Il Muretto, la Villa delle Rose, il Pineta, il Pascia, il Lido, il Paradiso, l'Area City, ecc. e tiene a battesimo uno dei locali, divenuto tra i più rappresentativi del "mondo house", il Fitzcarraldo. Continua a viaggiare prendendo la residenza del lunedì a Parigi, prima al Bain Douches e poi al Palace e, nel '91, produce con il suo amico C. Hornbostel Moments in Love raggiungendo il primo posto della classifica di vendita inglese. Nel '92 bissa il successo con Nikita Warren: I need you.

Nel '93 intraprende la strada televisiva, fondando il programma nazionale Crazy Dance. Con il dj italoamericano Frankie Tamburo crea l'etichetta Airplane! Records che sforna un successo dopo l'altro. Nel 2004 vince a Sanremo il premio di miglior produttore e nel 2007, produce Old Skool Generation, con Tommy Vee e, sempre con lui, il remix del nuovo singolo di Paola e Chiara, Second Life.

Nel 2008 inizia un nuovo cammino per riuscire a far avvicinare l'House Music al pop tradizionale e ha concluso da poco i remix per Jovanotti con Safari e per Paola & Chiara con Vanity and Pride.

Nesƨun Dorma, il nuovo martedì notte tutto da ballare creato da Maurizio Gerosa & Davide Cavallari (Fidelio Milano) e Alessandro Imarisio & Carlo Panzarini (Big Mama Production) fa ballare Milano. Sono veri professionisti dell'intrattenimento e della nightlife, con alle spalle successi in tutta Italia (sarebbe impossibile elencarli tutti). Hanno deciso di unire le forze per far muovere a tempo, fino all'alba, Milano e non solo. Performance, musica house piena di ritmi e melodie che uniscono e fanno scatenare... Per cui il successo di Nesƨun Dorma non stupisce.

Dalle 23 e 30 a tarda notte. Liste: ingresso omaggio donna entro le 1:00, uomo 10€ entro le 00:30, 15 entro le 1:00 (con consumazione)

Ingresso intero (con consumazione) 20€

Info & Reservation:

3933334557 - 3470730858

Nesƨun Dorma @ The Club Milano c.so Garibaldi,97

www.facebook.com/NessunDormaAMilano/