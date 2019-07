Il Samsung Galaxy A80 adesso può essere acquistato anche in Italia: tripla fotocamera rotante e New Infinity Display

Fino a poco tempo fa gli smartphone sembravano tutti uguali e l'unica cosa che li caratterizzava e differenziava era il logo del produttore.

Anche ora, in alcuni casi, la situazione è simile, ma nel corso dell'ultimo anno molti produttori hanno proposto smartphone con un design ricercato e che in molti casi adottano delle particolari soluzioni che li rendono unici. Tra questi smartphone c'è anche il Samsung Galaxy A80, presentato qualche mese fa, ma solo da adesso acquistabile anche in Italia.

Questo smartphone ha un ampio display da 6.7" senza notch o fori e le tre fotocamere posteriori sono integrate all'interno di un meccanismo rotante che consente di utilizzarle anche per scattare dei selfie.



Queste le principali caratteristiche del prodotto:

Display: Super AMOLED 6.7″ Full HD+

CPU: Octa Core (Quad 2.2GHz + Quad 1.7GHz)

RAM: 8GB

Memoria interna: 128GB (espandibile fino a 512GB)

Sistema operativo: Android 9 Pie

Fotocamere: tripla fotocamera rotante (48MP + 8MP + Sensore ToF), flash LED

Batteria: 3700 mAh con supporto alla ricarica rapida Super-Fast Charging a 25W

Lettore di impronte digitali sotto il display, Dolby Atmos