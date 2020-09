"A 11 giorni dal nostro primo soccorso, abbiamo finalmente un luogo sicuro per le 353 persone a bordo della Sea-Watch 4. Ci stiamo dirigendo verso il porto di Palermo, dove le persone saranno trasferite su una nave messa a disposizione dalle autorità per un periodo di quarantena".

Questo è quanto hanno comunicato a metà giornata dalla Sea Watch, con i migranti che saranno trasferiti sulla nave Allegra della GNV traghetti.

Così la Lega ha replicato alla notizia: "La Lega denuncerà il governo per FAVOREGGIAMENTO DELL’IMMIGRAZIONE CLANDESTINA se permetterà lo sbarco di questi altri 353 clandestini a bordo dell’ennesima nave straniera illegale".

Per quanto riguarda la situazione a Lampedusa, il Governo ha inviato sull'isola altre tre navi, in aggiunta alle due già operanti, per ospitare le persone che sovraffollavano le locali strutture di prima accoglienza.

Arruolata allo scopo, da lunedì, anche la nave Dattilo della Guardia costiera che ha preso a bordo 200 migranti, mentre già domenica la prefettura di Agrigento aveva disposto il trasferimento di 128 migranti con le motovedette della Guardia di finanza e della Guardia costiera, dopo l'esito negativo del tampone.