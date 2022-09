I testimoni di Geova hanno sempre cercato di veicolare all'esterno l'immagine di un movimento in crescita e in ottima salute, ma notizie raccolte dai siti sparsi per tutta la rete sembrano smentire questa affermazione, dipingendo un culto religioso in una profonda crisi causata da difficoltà economiche, organizzative, dottrinali e giudiziarie.

La Watch Tower, la società religiosa che controlla i testimoni di Geova in tutto il mondo, negli ultimi tempi sta attraversando una crisi finanziaria senza precedenti. Se fosse un'azienda quotata in Borsa sarebbe già fallita, ma è un'associazione religiosa e, per il momento, certe incombenze le sono risparmiate. Il Corpo Direttivo piange miseria e continua a diffondere video dove espone il problema della crisi di liquidità dell’organizzazione. La sede centrale americana è stata venduta. Numerosi immobili di proprietà del gruppo sono stati ceduti. I principali progetti di costruzione sono stati fermati. Decine di pastori sono stati mandati a casa per ridurre i costi: la società ha inviato loro lettere di commiato, con tanti saluti e l’invito a cercarsi un altro lavoro.

Le esortazioni a contribuire finanziariamente sono sempre più pressanti e sempre più insistenti. Ai congressi si comunica continuamente un deficit di migliaia di euro per incentivare le offerte. Il denaro sembra non bastare mai. Hanno perfino "tassato" le congregazioni: da oggi le contribuzioni dovranno stabilire quanto potranno donare alla sede centrale. Manca il cash nelle casse e in un modo o nell’altro bisogna pure far fronte ai debiti. Molti, però, hanno smesso di fare l’elemosina alla Watch Tower. Vogliono sapere che fine fanno i soldi. Si chiedono come mai se gli immobili vengono venduti il Corpo Direttivo continua a chiedere soldi in quantità industriale.

La spiegazione è molto semplice: gli abusi sessuali sui minori commessi dai testimoni di Geova in tutto il mondo hanno portato la società a un notevole esborso finanziario. Decine di vittime sono state risarcite con milioni di euro. Un autentico salasso si è abbattuto sulle fortezze finanziarie della Torre di Guardia che faceva dell’omertà il suo modus operandi. Ma il muro è crollato, e sta dissanguato le finanze del movimento in un susseguirsi di cause che si stanno moltiplicando come i pani e i pesci negli Stati Uniti, in Canada, in Australia, in Inghilterra, in Olanda, in Belgio. Molteplici vittime della pedofilia hanno trascinato il movimento nelle aule dei tribunali. Vogliono giustizia, e la vogliono da fonti umane, ancora prima che da quelle divine.

La pedofilia è stata l’11 settembre dei testimoni di Geova. Il clamore mediatico sollevato dallo scandalo è stato fragoroso e ha travolto un movimento che predica bene e poi razzola male. La questione è finita nelle aule dei tribunali e da lì è rimbalzata su giornali, telegiornali, forum, blog e siti Internet di migliaia di fedeli che hanno cominciato a chiedersi se la setta fondata da Charles Russell nel 1870 non sia ormai degenerata in una sistematica copertura dei pedofili. A poco sono servite le difese del Corpo Direttivo che si contraddicevano l’una con l’altra. Le sue scuse non hanno incantato più nessuno, generando una cocente delusione in molti fedeli.

I testimoni di Geova sono in crisi. E su questo sembra non esserci più dubbio. La progressione del numero di nuovi adepti ha cominciato a ristagnare o a decrescere in molti Paesi occidentali, dove la diffusione di Internet ha permesso ai più di accedere a informazioni che una volta erano segregate negli archivi dell’organizzazione. Il numero dei nuovi battezzati è rallentato, il dubbio comincia a diffondersi nelle congregazioni, la diffidenza aumenta e le notizie circolano veloci, creando parecchi malumori tra i seguaci.

La ribellione stanno diventando la regola tra quanti non si riconoscono più nelle politiche invasive dell'organizzazione. L'ordine che vieta ogni contatto con un espulso è continuamente sfidato. Sempre meno fedeli accettano di seguire i diktat del Corpo Direttivo. La fuga dei giovani è impressionante. Secondo i dati, quasi il settanta per cento dei ragazzi nati in famiglie di testimoni di Geova abbandonano il culto una volta diventati adulti. Si tratta di una percentuale che non è riscontrabile in nessuna altra religione del mondo.

Intanto, i dissidenti hanno fatto la loro comparsa sulla rete. Si stanno moltiplicando giorno dopo giorno. Sono sempre più numerosi e sempre più seguiti. Hanno invaso il web con i loro blog e stanno spiattellando vita, morte e miracoli di un movimento che paga il prezzo delle sue politiche autoritarie e liberticide. Quello che la Watch Tower per anni ha nascosto negli anfratti più reconditi degli armadietti, loro lo stanno sventolando al sole; quello che il Corpo Direttivo ha sussurrato nelle stanze interne della sede americana, loro lo stanno annunciando sui tetti. Ma non sono soli: sono una legione unita e compatta che ha scatenato un’offensiva mediatica preponderante, spiattellando sul web informazioni riservate e notizie compromettenti.

Il Corpo Direttivo fa quello che può per contrastare l’avanzata dei dissidenti, ma le sue iniziative sono blande come bolle di sapone. Si limita ad avvertire i fedeli a non leggere materiale critico sui testimoni di Geova, ma non c’è nulla da fare. Le notizie circolano veloci, pervadono le piattaforme, strisciano su Facebook, riempiono blog e forum. E’ impossibile non leggerle. E infatti molti le leggono e finiscono per interagire con i dissidenti, fornendo loro informazioni sensibili su quanto avviene nell’organizzazione. Nella sede centrale, come nelle filiali di tutto il mondo, decine di “corvi” hanno dato via a una colossale fuga di notizie, pubblicando documenti preziosi, lettere riservate, circolari segrete. Non c’è verso di contenerli, tantomeno di zittirli.

I continui cambianti dottrinali si stanno rivelando una Caporetto per la Torre di Guardia. Le sue profezie sulla fine del mondo sono miseramente fallite, come le molteplici date che hanno stabilito e che sono state tutte puntualmente smentite dai fatti. Ciononostante l’organizzazione continua a tenere in piedi il gioco, rivestendo i suoi messaggi di nuovi significati, spostando le date, inventandosi fantasiose sovrapposizioni generazionali che servono solo per procrastinare il triste presagio in un futuro sempre più lontano. La generazione nata nel 1914, e che non doveva passare prima che il mondo finisse, è passata senza colpo ferire ed è stata sostituita da una seconda generazione, nata nei nostri giorni. Quanto durerà? Potenzialmente all’infinito. La maggior parte dei fedeli ci crede, ma tanti altri capiscono il trucchetto e cominciano a percepire una sospetta presa in giro in queste versioni cambiate e ricambiate.

I fedeli rimasti nell’organizzazione non se la passano meglio di quelli che se ne sono andati mandando al diavolo la Watch Tower. Innumerevoli adepti hanno smesso di essere zelanti predicatori. La riduzione del numero di ore nelle attività di propaganda è segno di una stanchezza collettiva che nemmeno i sensi di colpa inculcati dall’organizzazione serve a smuovere. Sempre meno testimoni di Geova bussano alle porte, complice anche la pandemia. Qualcuno, probabilmente, ha capito che è meglio spendere il proprio tempo in attività più remunerative che lavorare gratuitamente per la Watch Tower. E così al massimo gironzola per le strade o si barrica dietro gli espositori delle riviste, ma mentalmente ha già abbandonato baracca e burattini.