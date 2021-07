Qualche mese fa ha chiuso una delle pagine Facebook più interessanti della rete: Professione Mitomane. I gestori del blog hanno voluto giustificare così la sparizione del sito: “Abbiamo chiuso la pagina perché era diventato faticoso seguirla. Uno dei problemi principali è stata la gestione dei commenti. Finché erano venti o trenta per post era possibile controllarli tutti con una relativa facilità, diventati centinaia, le possibilità di lasciare insulti, offese, contenuti di natura sessista, razzista o comunque non in linea con il rispetto che abbiamo sempre chiesto, erano altissime”.

Professione Mitomane è stata, per molto tempo, una pagina geniale e divertente perché smascherava le bugie e la vanagloria di quei personaggi pubblici che si inventavano frottole o si raccontavano come dei geni assoluti. Un capolavoro di ironia che non lasciava scampo a quanti millantavano successi ed esperienze inverosimili. C’era per esempio chi affermava di essere inseguito dai fan, chi firmava autografi a raffica, chi diceva di non riuscire a gestire la mole delle richieste di amicizia, chi aveva anticipato le trame di un best-seller internazionale, chi aveva previsto la pandemia da Coronavirus. Tutte balle che Professione Mitomane smascherava con fare esilarante, diventando in poco tempo una spina nel fianco di cialtroni e ciarlatani.

Con il tempo, però, la pagina ha cominciato a perdere valore a causa dei commenti. Commenti sempre più cattivi, feroci, livorosi. Commenti che puzzavano di invidia, di gelosia, ma anche di politica e di sabotaggio. Un sabotaggio portato avanti non con la censura, ma con il veleno verbale. Una deriva che piano piano ha fatto disamorare anche i fan più accaniti della pagina, convincendo i gestori a chiudere baracca e burattini, nel rammarico collettivo. Perché Professione Mitomane era uno dei siti di maggior successo di Facebook. Una pagina abile nello smascherare le menzogne dei tanti scappati di casa che si fanno passare per vip. Un sito che nella sua satira ha lasciato un insegnamento che tutti dovrebbero imparare: prendersi troppo sul serio nella vita è il primo passo per diventare dei mitomani. Sempre.