Piana delle Orme (LT) - Un'incredibile passeggiata nella nostra storia

Non tutti sanno che a Piana delle Orme a Latina, abbiamo il più grande Museo sulla seconda Guerra Mondiale d'Europa, con una collezione di veicoli militari incredibile e con ricostruzioni mozzafiato sulle parti salienti del conflitto.

A questo aggiungiamo rifacimenti storici e mezzi sulla nostra antica cultura contadina, carrellate di giocattoli del passato, numerosi animali nostrani, tutti immersi in un bellissimo parco.

Come se non bastasse, c'è inoltre la possibilità, dopo un'intensa passeggiata nel museo, di fare pic-nic, barbecue o godere dell'ottima cucina del luogo. Davvero adatto per ogni età...