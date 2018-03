Tutta un’altra musica, Eleuteria Arena Trio

Teatro Metropolitano Astra San Donà di Piave (Ve) Giovedì. 8 marzo 2018 - Ore 21:00.

La cantautrice violoncellista Eleuteria, porta sul palco del Teatro Metropolitano Astra il suo ultimo album 'Brucerei il mare', lavoro in cui esplora uno degli strumenti più affascinanti al mondo, il violoncello, come unico strumento per accompagnare la sua voce.

Per la prima volta in questa formazione, suoneranno con lei i due talentuosi violoncellisti Mattia Boschi e Giulia Monti.

Eleuteria Arena è una cantautrice, violoncellista e polistrumentista bresciana, dalle origini siciliane e sarde. Dopo aver studiato per anni pianoforte, si avvicina al canto e al violoncello, strumento in cui si diploma al conservatorio di Verona. Si perfeziona al Royal Welsh College of Music and Drama di Cardiff. Eleuteria in seguito inizia ad accompagnare la sua voce con il violoncello e proprio grazie a questo originale binomio riesce a conferire una veste tutta personale ai suoi pezzi. Nel marzo 2017 si esibisce con il supergruppo O.R.K (formato da musicisti appartenenti a King Crimson, Porcupine Tree, Marta sui Tubi e Obake), con cui suona in veste di violoncellista e cantante nel corso del tour dell’album “Soul of an Octopus”. Ad agosto 2017 apre il concerto di Dardust al Bum Bum festival di Trescore Balneario (BS). Eleuteria si esibisce in eventi esclusivi e fashion shows con il gruppo Dissonant (trio formato dall’artista al violoncello e voce, Laura Masotto al violino e Mads Dj) con cui si esibisce in tutta Italia ed Europa. L’artista si è esibita ad eventi prestigiosi come: Vogue Fashion’s Night Out a Londra, Milano, Parigi, Roma, Beauty in Vogue Night a Bologna, Have a Glamorous Weekend a Bari, Napoli, Firenze, Pitti Fashion Show a Firenze, Vinitaly International Wine Festival a Verona, Porto Cervo Fashion Week in Cala di Volpe (Sardegna), Phi Beach (Baja Sardinia), PINKO Fashion Shows a: Milano, Parigi, Londra, Atene, Knokke, Saint Tropez.

Teatro Astra

Via Giannino Ancillotto, 16

San Donà, VE 30027