Vi presentiamo Greta Varlese, una bellissima modella nata a Soverato, Catanzaro, nel 1998.

È nata a Soverato il 21 agosto 1988 da madre tedesca e padre italiano. Ha trascorso la sua adolescenza in Svizzera, in particolare a Locarno. Ha un fratello minore di nome Beniamino. I genitori gli hanno insegnato a suonare il violino fin da piccolo, una passione che è proseguita anche in età adulta. Ama la cucina italiana, che è secca, ma mangia molto perché ha un metabolismo alto e fa molto esercizio fisico. Infatti, si allena molto in palestra. È fidanzata ma non sa chi sia il suo ragazzo. Non ha mai considerato il mondo della moda il suo mondo ed è stata scoperta da una modella d'élite per caso al concorso Elite Model Look in Spagna. Qui Greta Varlese si è classificata tra le prime dieci modelle che hanno partecipato al concorso.

Nel 2015, a soli 16 anni, ha partecipato al concorso Givenchy ed è stata scelta direttamente dal patron Riccardo Tisci. Alla sua prima sfilata è stata la modella di apertura per Givenchy. Nella sua prima stagione da modella, ha inoltre partecipato a più di 80 sfilate per marchi come Dior, Versace, Prada e Chanel. Sempre nel 2016, ha preso parte alle campagne di Belstaff per l'allora 18enne Liv Tyler, Vera Wong, Zara e Valentino. Nel 2017 ha detenuto il record del maggior numero di sfilate con 32 in un mese.

Nonostante sia ancora giovane, è già apparsa su importanti riviste come Vogue Italia, Vogue Paris e Teen Vogue. È ricercata anche in Giappone e Corea del Sud.

Nonostante la giovane età, è una veterana quando si tratta di sfilare con disinvoltura in passerella. Uno dei suoi punti di forza è che è praticamente amata dai grandi stilisti che spesso la scelgono per le loro sfilate di alta moda. I più famosi sono Valentino, Roberto Cavalli e Prada, che la utilizzano sempre per le loro sfilate. Soprattutto, ha sfilato con vere e proprie divinità del settore come Irina Shayk e Naomi Campbell. All'ultima Settimana della Moda di Milano, le è stato chiesto di aprire le sfilate di molti marchi, tra cui Valentino e Max Mara. Un'altra dote per cui Greta Varlese è molto apprezzata è la sua pelle eccezionalmente chiara e i suoi occhi verde smeraldo.

