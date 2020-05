Modelli rialzanti sempre trendy e realizzati su misura da maestri artigiani con pelli pregiate. Dalle sneakers ai mocassini, dagli slip-on ai sandali, ogni calzatura GM è un capolavoro di stile, emblema del vero lusso. Il CEO Emanuele Briganti: “Una collezione eclettica e contemporanea, un connubio esclusivo tra innovazione e tradizione”.

Una collezione esclusiva di scarpe con rialzo ispirata alla forza della Natura: ecco la nuova collezione primavera/estate 2020, firmata GuidoMaggi, maison leccese che da oltre un secolo realizza calzature di pregio, su misura e personalizzate, nel segno della migliore tradizione artigianale Made in Italy. Scarpe con rialzo di tendenza per garantire il massimo comfort con un incremento di statura fino a 15 cm, in totale discrezione. La nuova collezione GuidoMaggi, annuncia il Ceo Emanuele Briganti: “È pura energia. Una selezione eclettica e contemporanea, un connubio esclusivo tra innovazione e tradizione”.

Le scarpe con rialzo per la primavera/estate 2020 sono un must have per ogni occasione perché aderenti a qualsiasi stile e personalità. Il campionario delle nuove proposte è tutto ciò che può desiderare l’uomo contemporaneo: dalle sneakers alla doppia fibbia, dai chelsea ai mocassini fino a slip-on e sandali con rialzo, i modelli GM si ispirano alle sfumature e alle suggestioni della natura, esaltandone la dinamicità e la forza sempre sotto il segno dell’eleganza.

Declinato nelle tonalità moda più cool, come il colore pantone classic blue, ma anche il beige o il marrone per i classici, e tinte accattivanti per le sportive, ogni scarpa con rialzo GM regala sempre una grande emozione perché capace di raccontare la storia di chi la indossa. Calzature dall’animo casual-chic e urban, dove ciò che conta è la libertà, quella di essere sempre sé stessi e farlo con stile unico e inimitabile. Come ricorda il CEO GM Emanuele Briganti: “Contemporaneo ma dal retrogusto vintage, il vero lusso è fatto di know how, ma anche di ricerca e sperimentazione”.

Tra le novità della collezione, le nuove sneakers, esprimono al meglio la filosofia del marchio: creare il bello e renderlo sempre unico e inimitabile. Pelli pregiate e rifiniture accurate, design seducente per calzature non più relegate al tempo libero, ma che hanno conquistato per la loro versatilità e la seduzione delle forme anche gli outfit più formali. Nella collezione Kobe, la chunky dedicata al campione dei Lakers, prematuramente scomparso lo scorso gennaio, e Giant Croco che è il trionfo del luxury, una sneakers con tomaia in pelle di coccodrillo Hermès dall’intensa colorazione nera a cu sarà difficile resistere.

Le classiche – derby, oxford, stringate e doppie fibbie, mocassini e stivali - sono scarpe rialzate di una raffinatezza senza tempo. Non lasciano spazio al già visto, il design si ridefinisce nelle pieghe della pelle pregiata scolpita dai maestri artigiani come una scultura. Il savoir faire al servizio della bellezza in tutte le sue dimensioni. Il taglio di ogni modello riesce a slanciare la figura con lo stile unico GuidoMaggi.

E per le vacanze al mare fatevi conquistare delle accattivanti, slip-on e dai sandali con rialzo per sentirsi a proprio agio ed eleganti anche nel tempo libero.

Tutte le calzature GuidoMaggi sono realizzate a mano da esperti artigiani, su misura, e utilizzando materiali di prima qualità declinati nelle nuance cool di stagione. Una collezione trendy, per chi desidera aumentare la propria statura senza mai rinunciare allo charme che sa infondere un capolavoro di alta sartoria. “La mia mission – ha dichiarato il CEO GuidoMaggi, Emanuele Briganti -, condivisa con Giorgio Armani, è quella di promuovere e valorizzare il lusso slow, solido e duraturo, che poggia sulla tradizione riuscendo a rinnovarsi con gusto, un concetto di lusso che niente ha a che fare con le bizze del fast fashion, passeggero e senz’anima. Le scarpe GM sono capolavori unici ed esclusivi, gioielli personalizzati, in grado di regalare soprattutto emozioni a chi le indossa”.

La bellezza di essere più alti è sempre firmata GuidoMaggi.

Shop Online:

www.guidomaggi.com

Per approfondimenti, interviste e immagini:

Ufficio Stampa

press@guidomaggi.it

info@guidomaggi.it