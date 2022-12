Alessandro Sallusti, direttore di Libero Quotidiano, è quel classico giornalista che va dove vanno i suoi padroni. Prima era berlusconiano, poi salviniano e adesso si è scoperto meloniano. Se domani il leader della destra dovesse essere il Conte Dracula, lui diventerà draculiano. Non importa di chi sia la leadership: basta che sia di destra.

Negli ultimi tempi, Sallusti ha messo da parte ogni codice professionale per esibirsi in un linguaggio da squadrista. Come? Definendo Roberto Saviano un “bastardo” e un “pezzo di m...”. Una chicca lessicale giunta dopo che Saviano aveva polemizzato con Meloni e Salvini, bollandoli come dei “bastardi” che si fanno propaganda sulla pelle dei migranti.

Adesso, l'ex direttore de Il Giornale, si è avventurato in un botta e risposta con Lilli Gruber. Durante una trasmissione televisiva di Otto e Mezzo, Sallusti ha detto che Giorgia Meloni merita di essere rispettata e che non può essere trattata a pesci in faccia. Sallusti, in questo caso, non si riferiva solo a Saviano, ma anche a una giornalista che, sul suo profilo social, aveva irriso la premier dipingendola con l'epiteto per nulla lusinghiero di “pescivendola”.

Dal canto suo, Lilli Gruber ha fatto notare a Sallusti che se Meloni vuole essere rispettata dai media, anche lei deve mostrare rispetto per i media. Che non è ammissibile che la "capa" del governo, ogni qualvolta si presenti in conferenza stampa, risponda a due domande e poi, con la scusa di avere un impegno da rispettare, se ne vada lasciando i giornalisti come dei cretini.

Forse Giorgia Meloni ignora che, tra i compiti di un presidente del Consiglio, c'è anche il dovere di informare i media su quanto sta facendo il suo governo. Che l'opinione pubblica- compresi quelli che l'hanno votata-ha il diritto di sapere ciò che avviene nella stanza dei bottoni e che non è democratico mancare di riguardo agli inviati che stanno lì per lavorare, non per perdere tempo.

Ma evidentemente Giorgia Meloni deve avere un problema con la stampa. Lo stesso che aveva Mussolini quando mandava le camice nere a sfasciare le redazioni dei giornali a lui invisi. Forse la Meloni non arriverà a tanto. Ma c'è di certo che, se continuerà a dribblare le conferenze stampa, mancando di riguardo al lavoro dei giornalisti, dopo Sallusti non polemizzi se qualcuno, a un certo punto, perde la pazienza e, con essa, anche il rispetto per la Meloni.