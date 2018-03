I migliori canali Telegram 2018

Tutto il mondo userà Whatsapp per "messaggiarsi" con gli amici, ma la principale alternativa, ovvero Telegram, rimane importante e un must have perché anche se meno usata per inviare messaggi, offre delle funzionalità uniche e aggiuntive molto utili.



I canali di questa app sono come delle chat in cui non si può intervenire, ma si possono ricevere le notizie dai gestori del canale.



Nel seguente articolo scopriamo i canali italiani più popolari che vale la pena seguire tramite Telegram, perché più interessanti, informativi come e meglio di molte altre applicazioni.

I canali elencati si possono aggiungere cliccando il link relativo oppure cercandoli direttamente sul vostro Telegram:

1) Offerte Toste, in assoluto il miglior canale per trovare gli errori di prezzo e le migliori offerte del web (amazon in primis). Confronta anche le offerte degli altri canali, filtando le migliori.



2) Repubblica, per ricevere e leggere le notizie di Repubblica da Telegram



3) La Stampa, per chi preferisce il giornale di Torino.



4) Previsioni Meteo, per leggere ogni giorno le previsioni del tempo dettagliate.

5) Wired, il canale del sito Wired, di tecnologia generalista



6) Apple, il canale di iSpazio sulle novità Apple



7) Navigaweb, il miglior canale di tecnologia e informatica



8) Linux Italia, per chi vuole seguire le ultime news dal mondo Linux.



9) teleflix, dedicato a Netflix



10) Cine Teca Curiosità sul cinema.



11) Daily Music, per ascoltare e scoprire nuove canzoni ogni giorno da ascoltare direttamente in Telegram



12) Soul's Music, simile, in italiano



13) Ansagram è il canale non ufficiale per ricevere le notizie del giorno pubblicate dall'ANSA in tempo reale.



14) ProntoRicetta, per ricevere ogni giorno una o più ricette da cucinare.

15) Tutto il calcio minuto per minuto, per avere i risultati in diretta e seguire le partite della Serie A.



16) Calcio Passione, canale molto popolare con notizie di calcio per appassionati.



Se ne volete segnalare altri che seguite e ritenete interessanti, lasciate pure un commento col link.



Ricordo che i canali Telegram si possono seguire anche in modo silenzioso (ampiamente consigliato a meno di forte interesse).

Potete quindi aggiungere tutti questi canali e poi disattivare le notifiche, controllando solo quando si vuole, senza essere disturbati durante le nostre attività.