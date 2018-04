Sanza: "superlativa" la prima, un successo per Filumena Marturano

Una sala gremita, migliaia di visualizzazioni sulla diretta facebook, applausi scroscianti e soprattutto tante emozioni.

La Compagnia Teatrale di Sanza ha dimostrato che " volere è potere", persone comuni che per un giorno hanno vestito i panni di attori, riuscendo a incantare la platea.

Mesi di preparazione, di sacrificio, passione per il teatro, hanno portato in scena Filumena Marturano, opera di Eduardo De Filippo, dimostrando scioltezza nel linguaggio e nei movimenti, padroni del palco in ogni momento dell' esibizione.

Una prima "superlativa" di ottimo auspicio per il futuro della Compagnia Teatrale di Sanza, destinata a varcare palcoscenici prestigiosi.