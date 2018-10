Annunciata e poi smentita la bocciatura della manovra del popolo da parte della Commissione Ue

In risposta ad un articolo pubblicato dallo Spiegel, il commissario al Bilancio e alle Risorse umane della Ue, Günther Oettinger, ha dichiarato via tweet che«è una mia opinione personale che sulla base delle cifre sia probabile che dovremo chiedere all'Italia di correggere il progetto di bilancio. Non ho detto che c'è una decisione della Commissione sull'Italia, e non ho neppure detto che una lettera con una bocciatura della manovra stia per essere inviata questo giovedì o questo venerdì.»

It is my personal opinion that based on the figures it is v likely that we have to ask Italy to correct the draft budget. I did NOT say there is a Commission decision on #Italy, nor that a letter w/ a rejection is being sent this Thursday Friday #Italien #Salvini @MarkusBecker https://t.co/GFBP6vk89H