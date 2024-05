Nel caos che ruotò intorno alla vicenda di Emanuela Orlandi nei primi mesi del 1983, l'assassino si fece vivo? Noi pensiamo di si. E non per una convinzione personale, ma per un documento che fu fatto ritrovare a Porta Angelica, a pochi passi dall'abitazione della casa di Emanuela Orlandi, il 4 settembre 1983 e che riportiamo nella foto.

Iniziamo con il dire che il marasma che infuocò i mesi successivi la sparizione della studentessa di musica cominciò dopo il primo appello del papa, datato 3 luglio 1983. Due giorni dopo entrò in scena un fantomatico personaggio che i media battezzeranno con il soprannome di “Americano”, perché si sforzava di usare un accento anglofono. L'uomo, mai identificato, disse di appartenere a un'organizzazione che aveva rapito Emanuela Orlandi, chiedendo la liberazione del terrorista turco Ali Agca, l'attentatore di Giovanni Paolo II.

Fin qui è cosa nota. Ciò che è poco noto è che il pomeriggio del 6 luglio una voce maschile abbastanza giovane e senza inflessioni chiamò l’Ansa di Roma. Riferì di far parte di un'organizzazione (l'ennesima) che aveva rapito Emanuela Orlandi, dicendo che l'avrebbero liberata solo in cambio della scarcerazione di Ali Ağca. L'anonimo interlocutore riferì pure che la telefonata del giorno prima, quella del 5 luglio, era stata tenuta segreta dal Vaticano e invitò il giornalista a recarsi a un cestino situato in Piazza del Parlamento, a due passi da Montecitorio.

Il giornalista corse nella piazza e trovò una busta gialla piena di vari oggetti risalenti a Emanuela Orlandi: una fotocopia con delle parole scritte “Emanuela Orlandi Vaticano Roma 6984982”; un foglio con la fotocopia della frase “Con tanto affetto la vostra Emanuela”; la fotocopia della facciata anteriore (con foto) della tessera d’iscrizione di Emanuela alla scuola di musica; una fotocopia di ricevuta del versamento della rata scolastica per la scuola di musica da 5000 lire datata 6/5/83 (poche settimane prima della scomparsa), che era nello zainetto di cuoio. Mario Meneguzzi, Ercole Orlandi e Pietro Orlandi riconobbero la frase come scritta da Emanuela.

La polizia, però, ebbe dubbi su queste presunte prove, perché erano documenti fotocopiati che chiunque avrebbe potuto prelevare senza problemi dalla scuola di musica frequentata da Emanuela Orlandi, pertanto non potevano essere considerare prove che la ragazza fosse viva e si trovasse nelle mani di una fantomatica organizzazione terroristica che tra l'altro avanzava pretese assurde. Già, perché Ali Agca era stato condannato dalla magistratura italiana e non da quella vaticana, pertanto non si comprende il motivo per cui i sedicenti rapitori chiedessero al papa la sua liberazione quando questa era una cosa che poteva fare solo il presidente della Repubblica Italiana.

Ma la prova dell'apparizione dell'assassino di Emanuela Orlandi con molta probabilità arrivò il 4 settembre 1983 quando un anonimo, fingendo un accento maccheronicamente americano, telefonò all'Ansa di Milano per far recuperare un messaggio in un cestino dei rifiuti in via di Porta Angelica. Giunti sul posto, i giornalisti trovarono una busta contenente una fotocopia della prima pagina dello spartito musicale che Emanuela aveva con sé la sera della scomparsa e sui cui erano riportati i numeri di telefono e gli indirizzi di tre amiche di Emanuela: Laura Casagrande, Carla De Blasio, Gabriella Giordani. Il padre Ercole Orlandi riconobbe nella scrittura la calligrafia di Emanuela.

Ora, poiché quella pagina poteva essere solo nella disponibilità della ragazza, come confermò anche Laura Casagrande che affermò di aver dato a Emanuela il suo numero la sera stessa della scomparsa, è evidente che chi fece ritrovare quella pagina poteva essere solo l'assassino di Emanuela o un suo complice che cercò di far passare quello che era a tutti gli effetti un delitto per un rapimento. Poiché già all'epoca c'erano gli strumenti per rilevare la impronte digitali, resta inspiegabile come mai gli inquirenti non avessero provveduto a farlo, confrontando le eventuali tracce digitali impresse sulla pagina con le persone che ruotavano intorno alla ragazza e che avrebbero potuto condurre al colpevole. Un disastro investigativo senza il quale il mistero della scomparsa di Emanuela Orlandi si poteva risolvere nel giro di pochi giorni e non trascinarsi per anni facendo la fortuna solo di mitomani, speculatori e facce da bronzo.