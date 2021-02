Mercoledì 3 febbraio, alle ore 18.30, incontro online, su Google Meet (verrà inviato il link della piattaforma su richiesta).

CORSO DI EDITING PER SCRITTORI

IMPARA A CORREGGERE IL TUO ROMANZO

DIVENTA L’EDITOR DI TE STESSO

La casa editrice Opposto, divisione Servizi integrati per l’Editoria, presenta

il corso di editing rivolto agli scrittori non professionisti che vogliano migliorare il proprio romanzo in fase di rilettura.

Ciò che proponiamo è un metodo rapido ed efficace per riconoscere i punti deboli del proprio testo, apportando le opportune modifiche per rafforzare l’idea portante del romanzo stesso, nonché i personaggi, le ambientazioni, l’uso dei tanti elementi in grado di trasformare una storia nella sua versione migliore.

Valuteremo insieme i passaggi base, verificando che siano stati tutti realmente rispettati o se non sia il caso, invece, di rafforzarli.

La parte dedicata alla teoria verrà seguita dalle esercitazioni pratiche in aula.

L’intero corso è composto dai 4 seguenti moduli della durata di 10 ore ciascuno. La frequenza di ciascun modulo è di una volta alla settimana, per la durata di 2 ore.





MODULO 1

IL TESTO

IL GENERE E LO STILE

L’AMBIENTAZIONE

STORIA E NARRAZIONE

LA VOCE NARRANTE

I PERSONAGGI

ESERCITAZIONI



MODULO 2

LA TECNICA

L’ONESTÀ DELLO SCRITTORE,

STILE CORRETTO/ STILE CHIARO

LA TRAMA,

INIZIO-SVILUPPO-FINALE

IL NARRATORE

LA PROMESSA IMPLICITA

IL RITMO

LA STRUTTURA

LO SCHEMA DELLE SCENE

ESERCITAZIONI



MODULO 3

I PUNTI DI FORZA

COME SCRIVERE UNA STORIA DI SUCCESSO

IL CODICE SEGRETO DEL RACCONTO

INCIPIT VINCENTE

I DIALOGHI (DISCORSO DIRETTO, INDIRETTO)

LINGUA PARLATA/LINGUA SCRITTA

L’USO DEI TEMPI, IL FINALE, IL TITOLO

ESERCITAZIONI



MODULO 4

REVISIONI

EDITING REFUSI

EDITING GRAFICO

SPAZI, RIENTRI, ORFANE, VEDOVE

NORME EDITORIALI

INVIARE MANOSCRITTO A UNA CASA EDITRICE

SINOSSI

SCHEDA DI LETTURA

RECENSIONE

ESERCITAZIONI

Per info sul calendario delle lezioni, costi e modalità scrivere a: editingopposto@gmail.com