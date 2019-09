Milan - Fiorentina l'incontro clou della 6.a giornata di Serie A

Nella speranza di essere smentiti, non sembrano però fornire molti spunti interessanti e di "incertezza" gli incontri della 6.a giornata di campionata della Serie A... a partire dal match di apertura di sabato alle ore 15 tra Juventus e Spal, con i bianconeri che seppur sconfitti per 2-1 nello scontro diretto giocato a Ferrara lo scorso anno, con la Spal non hanno mai però perso una gara di Serie A giocata in casa con 13 vittorie e 5 pareggi.

Alle 18, a Genova, la sfida tra Sampdoria e Inter, con i nerazzuri lanciatissimi e motivatissimi con le 5 gare a punteggio pieno fin qui disputate, mentre i doriani, con Di Francesco, non hanno ancora trovato la via giusta per poter ingranare. L'ultima vittoria della Sampdoria contro l'Inter risale al campionato 2016-17, quando si impose a San Siro per 1-2, con i goal di D'Ambrosio, Schick e Quagliarella.



Nel serale di sabato saranno di fronte Sassuolo e Atalanta, imbattuta in Serie A da 10 partite consecutive contro il Sassuolo, con 6 vittorie e 4 pareggi: la più lunga striscia di imbattibilità contro una qualsiasi squadra attualmente presente nella massima serie. Il Sassuolo, questa stagione, si è comunque aggiudicato le prime 2 gare casalinghe.

La prima gara di domenica, quella delle 12:30, vedrà il Napoli di nuovo tra le mura amiche tentare di rifarsi con il Brescia della sconfitta beffa subita per 0-1 nel turno infrasettimanale con il Cagliari. Il Brescia ha vinto la sua ultima gara di Serie A contro il Napoli nel 1998 con Adani autore del gol decisivo.

Nel pomeriggio, alle 15, si disputeranno Lazio - Genoa, Lecce - Roma e Udinese - Bologna, mentre Cagliari - Verona sarà il match delle 18. A concludere la giornata, saranno i due incontri serali che vedranno di fronte Parma - Torino e, soprattutto, Milan - Fiorentina.

E vista l'attuale posizione di classifica delle due squadre, con l'avvio stentato del Milan che ha come obbiettivo quello di qualificarsi per la Champions (la Fiorentina ha già incontrato le prime tre tra le quattro squadre più forti della scorsa stagione pareggiando - virtualmente - tutti e tre gli incontri), l'incontro di San Siro è il più interessante di questa 6.a giornata.

Gli ultimi 17 scontri diretti tra i due club sono in perfetta parità, con ciascuna squadra ad aver vinto 6 volte, mentre 5 sono stati i pareggi. L'ultima vittoria della Fiorentina a San Siro contro i rossoneri Milano risale a dicembre 2018 con l'1-0 ottenuto con un gol di Chiesa. La Fiorentina, quest'anno, ha però un giocatore in più che si chiama Franck Ribéry e, visto come ha giocato finora, per il Milan non sarà facile.