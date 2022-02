Per fortuna, ancora oggi, tanti dj italiani fanno musica che piace nel mondo. Tra loro ci sono certamente Marco Fratty & Marco Flash ovvero gli MFX2, che con la loro house piena di ritmi e melodie regalano emozioni al Cristò di Brescia, luogo di ritrovo (è ristorante e café con musica) simbolo di Piazzale Arnaldo.



Gli MFX2 sono un progetto musicale creato da Marco Fratty, un pezzo degli storici FPI Project (quelli dei classici "Rich In Paradise" o "Everybody") ed il vecchio amico e collega Marco Flash. Entrambi bergamaschi, dopo un 2021 di presenza costante nelle classifiche inglesi, ecco la solida "Things We Head" protagonista su Dj Buzz, punto di riferimento della dance a Parigi e in tutto il paese. Quanto al Regno Unito, invece, "Bolero 3K", altrettanto esplosiva, si fa sentire nella prestigiosa Music Week Upfront Club Chart, riferimento imprescindibile per la dance nel mondo.



26/2 Marco Fratty & Marco Flash from MFX2 @ Cristò - Brescia

P.le Arnaldo 16, Brescia info: 0302382010



Un recente post sulla pagina Instagram deglli MFX2