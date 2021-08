"Desperation" è il nuovo singolo del dj producer toscano Andrew Novelli. Il brano esce in due versioni, Extended ed Undeworld Mix ed è arricchito da una voce di spessore, quella della how girl e attrice spagnola Rosanna Walls. Il brano è già oggi disponibile su Spotify ed altre piattaforme musicali.

Il brano nasce da un'idea di Andrew Novelli realizzata con Nicola Serena ed è stata quella di riportare a Firenze Rosanna Walls, facendogli interpretare un pezzo di un poema spagnolo seguendo ritmi house arricchiti dall'ipnotico sassofono suonato da Jellybean Martinez.

L'amicizia tra Andrew Novelli e Rosanna Walls risale al tempo del film "Il ciclone", quando Rosanna approdò a Firenze con una compagnia di flamenco che si esibì al Meccanò grazie all'agenzia Sfinge Communication di cui tutt'ora Andrew Novelli è direttore artistico… tutto nacque da quell'incontro.

Uscito la prima volta nel 1994, il brano viene oggi riproposto da Jaywork Music Group sull'etichetta Kantara Records, in una versione tra l'altro rimasterizzata da John Brown. "Con questa produzione continua ad una più assidua e concreta collaborazione tra me e Nicola Serena", racconta Andrew Novelli. "Insieme abbiamo creato Kantara Records, un luogo musicale per esprimerci anche oggi che non si può far ballare. Le vibrazioni della musica si sentono comunque".

Andrew Novelli feat. Rosanna Walls: "Desperation"

open.spotify.com/album/2ld7lj0a0v5EwzSNhhrJPk?si=9oKsr0sdRraFIfLEzvlsnA&dl_branch=1

"Sono 41 anni che faccio il dj e ho iniziato a 17, fai da solo il conto di quanti anni ho", dice scherzando il dj producer toscano Andrew Novelli a chi gli chiede di riassumere una vita fatta soprattutto di musica. Livornese, in realtà vive a Firenze da sempre, anche se per un periodo ha vissuto tra New York e Los Angeles. "Devo divertirmi quando sono in console, altrimenti so di non poter dare il massimo", racconta. "Non ho mai lavorato solo per il cachet. Anzi, ho spesso rifiutato lavori in cui non vedevo il mio divertimento e di conseguenza quello del pubblico. Il mio motto quando parlo con i gestori dei locali è: datemi la gente e vi creerò un Impero!"

Il dj toscano ha tra l'altro rilasciato una bella intervista disponibile qui: bit.ly/AndrewNovelli .