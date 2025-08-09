Mafalda De Simone è una delle figure più influenti nel panorama culturale italiano contemporaneo.

Nata il 21 ottobre ad Avellino e laureata in Giurisprudenza, ha saputo coniugare la sua passione per la lettura con la sua presenza sui social, diventando la prima book influencer d’Italia.

Con oltre 315.000 follower su Instagram, è riconosciuta per la sua capacità di promuovere la lettura e la cultura attraverso piattaforme digitali. La missione di Mafalda è chiara: promuovere la lettura in Italia.

Attraverso i suoi canali social, condivide recensioni e consigli di lettura, stimolando conversazioni significative tra i suoi follower. In un settore tradizionalmente dominato da contenuti legati alla moda e alla bellezza, Mafalda rappresenta una ventata di novità, dimostrando che gli influencer possono essere veicoli di promozione culturale ed educativa.

Le sue collaborazioni con case editrici, librerie e festival letterari testimoniano il suo impatto significativo nel settore. Mafalda De Simone sta ridefinendo il ruolo degli influencer digitali in Italia, portando avanti una missione di arricchimento culturale e promozione della lettura.

Mafalda è attiva su diverse piattaforme social, tra cui:

Instagram

Facebook

TikTok

YouTube

Threads

Sul suo sito ufficiale, mafaldadesimone.com, è possibile trovare ulteriori informazioni, collaborazioni e contenuti esclusivi.

Mafalda De Simone ha saputo trasformare la sua passione per la lettura in un progetto culturale di ampio respiro, utilizzando i social media come strumenti di promozione e diffusione della cultura. La sua figura rappresenta un esempio di come l'influenza digitale possa essere utilizzata per scopi educativi e culturali, contribuendo a rendere la lettura un'attività più accessibile e apprezzata in Italia.