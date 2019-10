INVOGA MAGAZINE, un nuovo modo di fare comunicazione

Un Magazine dedicato interamente al mondo del bello, con rubriche dedicate al mondo della Moda, Make-up, Cucina e Viaggi. Un’attività intensa, di Influencer Marketing, dove i soggetti principali sono i prodotti. Una cura attenda dello stile e del copy, hanno reso il Magazine un punto di riferimento per chi ama sentirsi al top.





InVoga Magazine è partito da poche settimane e già sta riscuotendo un interessante successo, tanto da essere presente tra le notizie di Google. Una redazione attenta al mondo del trend, un team per il settore digitale e la comunicazione integrata, sinergia tra la direzione e gli uffici stampa di tutto il mondo, permettono di offrire ad un pubblico sempre più vario ed esigente, un prodotto qualitativo.

InVoga Magazine, infatti, rispetta a pieno uno stile pulito e fluido, ogni articolo ha al suo interno immagini grandi e ben ottimizzate, soprattutto per il mobile, la descrizione all’interno accompagna il lettore nella piacevole passeggiata virtuale, tra le infinite proposte di una redazione attenta nel fornire le informazioni corrette. Redazionali unici senza limiti, perché gli articoli proposti da InVoga sono liberi, dalla descrizione alle immagini, nessun copia e incolla di Comunicati, ma espressività, impressioni e pensieri liberi, di un gruppo di fashionblogger professionali e molto attive, soprattutto senza peli sulla lingua!

Il Magazine svolge l’attività dell’influencer marketing, raccontando le storie aziendali più interessanti, presentando prodotti che riconducono ad e-commerce istituzionali, dando ampia attenzione agli oggetti e non alle persone. Sfogliandolo, vi accorgerete che non amano parlare di personaggi famosi o avvenimenti della cronaca rosa, ma dare piena attenzione ai prodotti dei Brand proposti, che sia Moda, o Make-up il discorso è sempre lo stesso. Cosa diversa, invece è per i viaggi, una rubrica seguita da Travelblogger che amano raccontare le proposte più interessanti dei tour operator, di ogni parte del mondo, proponendo ad un nuovo targhet, soluzioni e proposte di viaggio uniche, permettendo agli stessi di poter acquistare, online oppure direttamente in agenzia, il viaggio proposto. Sono già centinaia gli utenti che stanno prenotando le proprie vacanze.

Un progetto che giorno dopo giorno ha preso forma, uno stile giovane e glam, un sito web realizzato per essere raggiunto dal mobile, rubriche dedicate e due approfondimenti, uno per la cucina e l’arto per l’arte, messi a disposizione di artisti che desiderano presentare le proprie opere e magari aumentarne le vendite.

Oggi, tutti interpellano il web, per postare, condividere video o foto oppure per reperire quelle informazioni, necessarie talvolta, prima di acquistare un prodotto, o semplicemente perché desiderano informarsi.

Il primo Obiettivo è stato raggiunto, quello di realizzare un contenitore costantemente aggiornato, dallo stile elegante e glamour, rubriche suddivise per settore e tanti tanti contenuti. Il suo primato è anche nelle funzioni, perché non si è lavorato solo ad un Magazine fine a se stesso ma a qualcosa che realmente genera interessa, infatti ogni articolo, non solo viene condiviso online ma usufruisce del servizio dell’area Digital PR che sono in grado di generare interesse, aumentando il traffico web e la creazione di nuovi prospect, dal semplice consumatore al Buyer. Un progetto che continuerà a dare tanto successo, perché InVoga Magazine ha un nuovo modo di fare comunicazione.