Il regista RAI Giuseppe Sciacca, autore negli anni passati di decine di eventi eccezionali per conto della Presidenza del Consiglio, attualmente impegnato nel format televisivo “Port to Port”, che accende le telecamere sull’ambiente marittimo e portuale d’Italia, ha incontrato il Sindaco Pippo Midili per discutere della possibilità di realizzare una puntata anche a Milazzo.

Già in Sicilia è previsto il primo appuntamento coinvolgendo le città di Catania e Ragusa. Al fianco del regista Martina Sambucini, Miss Italia in carica, che in questo format televisivo assieme a Roberto Onofri girerà per tutti i più importanti scali portuali dello Stivale alla ricerca di notizie e curiosità.

Dopo l’incontro il gruppo, accompagnato da una troupe italo-americana, ha visitato il Castello, il promontorio di Capo Milazzo e i luoghi più suggestivi della città.

Seconda settimana del progetto “Un libro al giorno” promossa nel “Maggio dei Libri” dall’Assessore ai Beni culturali Rocco Amato e dal Consiglio di biblioteca.

I libri segnalati questa settimana dal presidente Filippo Russo sono i seguenti: Nguyen Fan Que mai - Quando le montagne cantano; Albert Camus – La peste; Dino Messina – Italiani due volte; Olga Tokarczuk – Nella quiete del tempo; David Grossman – Rughe, storia di un nonno; Cristina Battocletti – Giorgio Strehler, il ragazzo di Trieste, vita, morte e miracoli; Heinrich Boll – E non disse nemmeno una parola.