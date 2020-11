Il Comune ha condiviso l’iniziativa promossa dal Soroptimist di Milazzo nella giornata contro la violenza delle donne.

L’Amministrazione mamertina, oltre ad illuminare d’arancio il Castello e Palazzo D’Amico, sostiene l’incontro promosso venerdì alle 18 in webinar dal titolo “Violenza di genere: contrasto e prevenzione”.

Ai lavori, introdotti dalla presidente del club mamertino Agata Spampinato Siracusa, interverranno il viceprefetto Caterina Minutoli, il presidente del Tribunale di Messina Marina Moleti, il comandante della Compagnia dei Carabinieri Andrea Maria Ortolani e la vicepresidente nazionale del Soroptimist Rina Florulli. In occasione della giornata contro la violenza sulle donne ognuna delle consigliere comunali di Milazzo ha selezionato un libro per approfondire l’argomento, raccolte di testimonianze, riflessioni, storie vere.

È importante riflettere su questi temi – afferma Maria Magliarditi – non solo per essere informati sulla situazione drammatica che tantissime donne hanno vissuto e vivono tutt’oggi, ma anche e soprattutto per crescere le nuove generazioni nel rispetto della donna: il punto infatti non è tanto che le donne imparino a difendersi e denunciare le situazioni violente, ma soprattutto che gli uomini imparino a non essere violenti. Questo può accadere solo tramite l’educazione al rispetto reciproco e all’accettazione dell’uguaglianza tra i generi.

Questi i testi scelti dalle Consigliere Alessia Pellegrino, Fabiana Bambaci, Valentina Cocuzza, Santina Sgrò, Lydia Russo, Marilena Sottile e dalla stessa Magliarditi: “Ferite a morte” di Serena Dandini, “Donne che amano troppo” di Robin Norwood, “Nessuno può toglierti il sorriso” di Valentina Pitzalis, “L’amore rubato” di Dacia Maraini, “Fame” di Roxane Gay, “Smettila di camminarmi addosso” di Claudia Priano, “Questo non è amore”.

I Consiglieri comunali Magliarditi Maria, Piraino Rosario, Pellegrino Alessia, Sindoni Mario, Bagli Massimo, Bambaci Fabiana, Ficarra Danilo e Sgrò Santina in rappresentanza dei gruppi “Diventerà Bellissima”, “Innamorato della mia città” e “Fare Milazzo” hanno presentato una mozione, con la quale sottolineano la necessità di sviluppare la pratica dell’attività fisica all’aperto alla luce delle problematiche sorte a seguito dell’emergenza Covid-19, che ha ridotto significativamente l’utilizzo di spazi e di strutture chiuse come le palestre. In tale ottica chiedono al Sindaco e alla Giunta di verificare i luoghi pubblici, nei quali possano essere installate palestre all’aperto, e di individuare aree pilota idonee a questa attività, ovvero di valutare la creazione, nel Comune di Milazzo, di aree attrezzate per la ginnastica all’aperto (outdoor fitness).

Nel documento anche l’invito a facilitare l’impiego di queste strutture da parte delle società sportive per lo svolgimento di corsi all’aria aperta.