Dalla Cina al Pascale, oncologi e ricercatori per alta formazione

Sono arrivati, da ogni regione della Cina, e sono già da oggi nelle corsie del Pascale. Sono in 32, tra chirurghi, ricercatori, radioterapisti, radiologi, e fanno parte del terzo gruppo dei 450 oncologi cinesi, che dallo scorso ottobre e per i prossimi 2 anni sono stati selezionati dai loro ospedali per seguire un corso di formazione professionale nell'Istituto dei tumori di Napoli.





Sono stati ricevuti dal direttore generale del Pascale, Attilio Bianchi e da oggi comincia la loro esperienza a Napoli.