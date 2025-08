Sinner tra amore, allenamenti e ambizioni da numero uno.

Dopo una prima parte di stagione intensa, Jannik Sinner si è concesso qualche giorno di pausa nella sua Monte-Carlo. Ma di vacanza vera e propria non si è trattato: il numero uno del mondo ha alternato momenti di relax con la nuova compagna, la modella danese Laila Hasanovic, a sessioni di allenamento mirate per preparare al meglio l’imminente stagione sul cemento americano.

Proprio nel Principato, lontano dai riflettori dei grandi tornei, Sinner è tornato ad allenarsi con Umberto Ferrara, il preparatore atletico con cui aveva interrotto i rapporti dopo il discusso caso Clostebol. Una scelta che segna un ritorno alle origini, con l’obiettivo chiaro di arrivare al top della condizione tra Cincinnati e New York, due appuntamenti che saranno cruciali per la difesa del primo posto nella classifica ATP.

Il 9 o 10 agosto, infatti, Sinner scenderà in campo per il secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati, su quella che è la sua superficie preferita: il cemento. Lì, e successivamente agli US Open, si deciderà buona parte del suo destino da numero uno. I punti da difendere sono tanti — frutto delle vittorie dello scorso anno — mentre il suo diretto inseguitore, Carlos Alcaraz, ha ben poco da perdere, visti i risultati deludenti del 2024. In sintesi: Sinner non può permettersi passi falsi.

Nel frattempo, tra un allenamento e l’altro, Jannik si è concesso qualche momento romantico con Laila. Niente più segreti: come riportato da La Gazzetta dello Sport, i due sono stati visti mano nella mano a gustarsi un gelato per le strade di Monte-Carlo. La relazione, iniziata con più assiduità dopo gli Internazionali di Roma, è ormai alla luce del sole. E se un anno fa, a New York, Sinner baciava in diretta TV Anna Kalinskaya dopo una vittoria, oggi al suo fianco c’è un’altra bionda. Il copione potrebbe essere lo stesso, ma con una protagonista diversa.

Resta da vedere se tra Ohio e New York, oltre ai baci, ci sarà spazio anche per nuovi trionfi. Ma una cosa è certa: Jannik Sinner vuole farsi trovare pronto. E si sta preparando come si deve, tra amore, sudore e… gelato.





Fonte: Il Mattino