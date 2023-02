Partire da Zero è la storia di due giovani chioggiotti, Sebastiano e Riccardo, entrambi ventunenni che da circa un anno raccontano le loro esperienze in ambito finanziario online tramite YouTube, Instagram e TikTok, riscontrando fin da subito un importante successo.

La storia di Sebastiano e Riccardo prende il via circa 7 anni fa, durante il primo anno di liceo scientifico Giuseppe Veronese di Chioggia, quando ancora la loro amicizia non era ben consolidata infatti come dichiara uno dei fondatori di Partire da Zero, Sebastiano, all’inizio Riccardo non era il tipo di persona che voleva nella sua compagnia di amici, ma con il passare del tempo senza volerlo le loro strade si uniscono, anche grazie alle stesse passioni e interessi in ambito finanziario.

Consolidata la loro amicizia e una volta conclusi gli studi al liceo, entrambi prendono la decisione di iscriversi alla facoltà di Economia a Venezia, ma dopo un po' hanno capito che non era la loro strada e decidono di fare la rinuncia agli studi.

Lasciata l’università, grazie all’idea di Sebastiano, fondano Partire da Zero, aprendo fin da subito il canale YouTube che ad oggi conta quasi 2.000 iscritti e circa 196.000 visualizzazioni, supportato da Instagram e TikTok.

Come si può capire dal nome, Partire da Zero, entrambi sono partiti da zero e senza risorse, racconta Sebastiano, ma con tante idee, voglia di crescere e di aiutare i loro follower in un mondo tortuoso e pieno di truffe come quello della finanza, prosegue Riccardo, anche grazie alle loro esperienze positive o negative, raccontate attraverso i loro canali social.

La sincerità e professionalità portano Sebastiano e Riccardo a ricevere numerose adesioni dal pubblico dei social; infatti, la prima soddisfazione di Partire da Zero arriva da TikTok dove nel giro di sette mesi raggiungono 30.000 follower ma a causa delle numerose e ingiuste segnalazioni l’account viene bloccato permanentemente dalla piattaforma, successivamente creano un altro account che ad oggi conta già 15.000 followers, ripartendo da zero.

Nel frattempo, arriva anche il primo grande risultato su YouTube per tutte le persone che vogliono intraprendere un’attività sulla piattaforma, i primi 1.000 iscritti.

Il punto di forza di Partire da Zero è la trasparenza, infatti, ogni volta che si incontrano per registrare i video per YouTube, avviano una live sul loro canale TikTok mostrando il dietro le quinte e le volte che sbagliano prima di realizzare la clip corretta e pronta per il video, inoltre, quando devono fare un investimento a breve termine, mostrano il conto con cui eseguono le operazioni per mostrare esattamente quello che fanno per raggiungere i loro obbiettivi.