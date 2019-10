4,3 km di lunghezza, 2 rettilinei di cui uno di 1,2 km e ben 17 curve, con velocità e guidabilità richieste allo stesso tempo alle vetture in gara. Già questi elementi potrebbero essere sufficienti per caratterizzare un circuito. Ma in Messico, all'Autódromo Hermanos Rodríguez, ci sono altri elementi da tenere in considerazione: l'altitudine e il pubblico.

Il Gp del Messico di domenica prossima, quartultima gara della stagione, potrebbe essere la gara decisiva per l'assegnazione del titolo mondiale piloti (e quasi certamente anche di quello costruttori che andrà alla Mercedes) con i soli due driver delle frecce d'argento a contenderselo, anche se Hamilton è nettamente il favorito, se non quasi il vincitore di fatto.





A oltre 2km di altezza dal livello del mare, l'aria di Città del Messico nei pressi della quale si trova l'Autódromo Hermanos Rodríguez è circa il 25% meno densa di quella di un circuito a livello del mare come, ad esempio, può essere quello in Bahrein. Questo avrà un'influenza decisiva sulle prestazioni delle vetture, sia dal punto di vista aerodinamico, sia dal punto di vista del motore.

In linea teorica, le auto potranno andare più veloci grazie alla minore resistenza dell'aria causata dall'altitudine. All'opposto, il motore potrebbe essere meno prestazionale rispetto a quanto avviene su altre piste, anche se il turbo, in parte riesce a compensare il problema della minore densità dell'aria. Aumenta comunque il rischio rotture per una maggiore sollecitazione delle parti meccaniche, anche per quanto riguarda i freni, molto sollecitati in alcuni punti, come alle curve 1 e 4.





Per i piloti, inoltre, non è da sottovalutare l'incentivo emotivo rappresentato dai due muri umani costituiti dalle tribune di uno stadio di baseball, il Foro del Sol, che caratterizzano la parte finale del circuito, con la serie di curve che precede il lungo rettilineo del traguardo.



La sessione mattutina delle libere del venerdì si correrà dalle 17 alle 18:30 (ora italiana), mentre dalle 21 alle 22:30 ci sarà la sessione pomeridiana.

Sabato, la terza sessione di prove si svolgerà dalle 17 alle 18, mentre le qualifiche si disputeranno dalle 20 alle 21.

La gara, domenica, inizierà alle 20:10.