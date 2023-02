Si svolgerà il prossimo sabato, 25 febbraio alle 17.30, a Palermo, presso la sede di Spazio Cultura Libreria Macaione (in via Marchese di Villabianca n.102) la presentazione del romanzo: “In due per lei”, di Maria Rita Mutolo pubblicato e curato da “L’Inedito Letterario” nel 2022 per la collana “Ars amandi”.

Con l’autrice dell’opera dialogheranno l’artista e scrittrice Giovanna Fileccia, e il saggista e poeta Marco Scalabrino.

All’evento letterario sarà presente come ospite la poetessa Valentina Cucuzzella.