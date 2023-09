A Bagheria, nel Palermitano, da pochi giorni è attiva una campagna di sensibilizzazione mirata al contrasto del degrado urbano.

L’iniziativa, lanciata dall’architetto e web developer Floriana Pintacuda, consiste nella pubblicazione, e relativa condivisione di fotografie che ritraggono il pessimo stato in cui versano molte zone della “Città delle ville”, a causa dell’accumulo di rifiuti abbandonati.

“Lancio ufficialmente il nuovo hashtag per combattere il degrado, l’incuria e la sporcizia, per rendere migliore Bagheria, per volerci più bene!” – Con questa introduzione Floriana Pintacuda ha presentato sul proprio profilo Facebook l’hashtag #BaariotuSiMaNgrasciatuPicchi, ovvero: “Bagherese si, ma sporco perché?”

Nella campagna di sensibilizzazione ideata da Floriana Pintacuda, si prevede che ogni partecipante pubblichi soltanto un post al giorno, con un numero massimo di 4 foto, e che secondo gli scopi prefissati, abbiano come oggetto strade che ricadono nel comune di Bagheria.