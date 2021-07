Gli episodi di violenza sessuale su bambini e minori hanno attraversato la storia della Chiesa cattolica, coinvolgendo preti, suore e anche numerosi pontefici. Una realtà raccontata nel libro Chiesa e pedofilia, scritto dal giornalista Federico Tulli. Tulli ricostruisce la storia dei reati a sfondo sessuale sui minori, mediante una raccolta di inchieste, denunce, testimonianze, processi e interviste a esperti. Sono state decine di migliaia i minori vittime di questo reato che ha messo sotto accusa miriade di sacerdoti e costretto la Chiesa a spendere miliardi di dollari per risarcire le vittime.

Il coinvolgimento del clero cattolico arriva da lontano ed è supportato da un clima di segretezza nelle cause di molestie, pena la scomunica, anche per la vittima che denuncia tutto alla giustizia civile. Il peso storico e culturale della Chiesa ha creato un clima di tolleranza della pedofilia, derubricandola da grave delitto e semplice peccato da espiare con provvedimenti disciplinari che non risolvono il problema, ma conferiscono una percezione di impunibilità tale che un prete o un frate si sente poi spinto a reiterare un delitto coperto da procedure segrete e punizioni morbide.

Ma, come dichiara il libro, così non dev'essere. Perché, come spiega lo psicologo Massimo Fagioli, “la pedofilia è l’annullamento della realtà umana del bambino. E’ la violenza più efferata e inaccettabile: sotto c’è una pulsione omicida".

Sì, una pulsione omicida perché tende a rovinare tante piccole vite per soddisfare desideri sessuali deviati. Un reato reso ancora più ignobile se a compierlo sono quei prelati che si arrogano il diritto di insegnare la morale e di diffondere il Vangelo. Uomini di chiesa che dovrebbero assistere allo sviluppo dei bambini e invece abusano di loro. Una criminale ipocrisia.