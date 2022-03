C'è una bella notizia per chi ha voglia di musica che mette allegria e prova a regalare felicità tra ritmi e melodie house, e nu disco. DAN:ROS, dj producer italiano in forte crescita internazionale venerdì 11 marzo 2022 è in console al The Beach, hot spot di Domina Coral Bay Red Sea, a Sharm El Sheikh in Egitto. In console è accompagnato da Gaty Vocalist e la sua musica è la colonna sonora perfetta per un dinner show ed un party difficili da dimenticare.



Il dj producer sanmarinese DAN:ROS anche a marzo 2022 sembra decisamente attivo. Pubblica ben tre brani, anzi per la precisione un brano importante e due remix, anch'essi senz'altro non secondari. Il primo, in uscita il 4 marzo, si chiama "Searching For The Love", l'ha realizzato con Mark Coppi e Venessa Jackson ed esce sull'americana Nervous Records, una delle label di riferimento in ambito house e dintorni. "Per me collaborare con una label come Nervous è sia un grande traguardo sia il punto di partenza per nuove avventure professionali e musicali", spiega l'artista. Lo stesso giorno, esce anche il DAN:ROS remix di Romeo's Fault "You Are The Reason" su (Anticodon), mentre il 25 marzo arriva un altro remix, quello di Sammy Deuce - "Bring Back My Love" (Groovy Riddim Records).



Chi è DAN:ROS?

Originario di San Marino, Danilo Rossini, al mixer DAN:ROS, fa il dj da sempre. A 15 anni già mixava con i giradischi Pioneer 1200 del fratello, per poi far ballare un po' tutti i club che contano in Riviera Romagnola, compresa la Molo Street Parade. Da settembre 2019 ha iniziato a produrre musica con continuità nel suo studio di registrazione. I risultati sono già importanti. Ad esempio, sono già arrivati diversi remix per Juicy Music, la label del top dj Robbie Rivera (tra cui quello per Robbie Rivera & Dreamfreak - "Comfortable Pain").



DAN:ROS: "Searching For The Love" su Nervous ed una primavera house

https://www.traxsource.com/title/1760643/searching-for-the-love