Continuano con entusiasmo e razionale partecipazione le iniziative al “Mojito Club” per dilettare le afose notti estive di turisti e residenti, che, pur nel rispetto delle linee guida dettate del Governo nazionale, vogliono tornare gradualmente alla quotidiana vita normale.

Dovendo al momento mantenere un ritmo sobrio e moderato, per contenere la diffusione del Covid-19, il famoso dj e produttore musicale Joe Bertè insieme a Michelangelo Alessandro, manager del “Mojito Club”, hanno deciso di progettare eventi allo scopo di offrire alla clientela momenti culturali, accompagnati dalla buona musica d’autore.

“È un inizio debole, poiché si registrano ancora poche presenze, dovute soprattutto alla paura del contagio dal Coronavirus, – ha commentato Michelangelo Alessandro – ma spero che le istituzioni locali possano sensibilizzare attraverso tutti i canali multimediali i potenziali turisti a preferire il nostro meraviglioso territorio per la loro villeggiatura.

La pandemia ha sicuramente scosso le persone, ma è importante riprendere in mano la propria vita e ricominciare a viverla. Noi ci stiamo proponendo delle attività ricreative per rivitalizzare un contesto, da poco uscito dalla quarantena, che aspira a trascorrere la seconda parte dell’estate all’insegna di una regolarità osservando le dovute precauzioni sanitarie”.

“Ci siamo inventati una sorta di aperitivi musicali, per far conoscere ai nostri avventori le fattezze gastronomiche di altri Paesi, le cui qualità possono essere apprezzate col sottofondo della buona musica. – ha evidenziato Joe Bertè – Stasera è la volta del sushi, tipica pietanza della cucina giapponese, arricchita di wasabi e varie spezie, per esaltare le peculiarità del Paese del Sol levante».

Per le prossime manifestazioni egli ha deciso di organizzarsi di settimana in settimana, nell’auspicio che la curva discendente del contagio e la quota zero decessi da molti giorni vigente nella Regione Sicilia spingano le autorità ad allentare ulteriormente le restrizioni in vigore e consentano di far tornare il pubblico sulla pista da ballo.

Nel contempo la sua alacre attività musicale non si ferma: infatti Joe Bertè ha annunciato l’uscita del brano dal titolo “Freedom back”, improntato al ritorno progressivo alla normalità dopo la durezza della quarantena dovuta alla pandemia, mentre il 24 luglio sarà disponibile una compilation, intitolata “Splash beach compilation”, in onore del sito, nel quale svolge le serate a Giardini Naxos, i cui contenuti appartengono a tutti quegli artisti afferenti alla sua casa discografica.

“Non voglio lasciare fermi operatori dalle grandi qualità e valori positivi, come Michelangelo Alessandro – ha concluso Joe Bertè – e mi inventerò qualcosa per aiutarli, poiché si deve sempre trovare la soluzione al problema. La mia missione è diffondere la musica nel mondo e regalare sorrisi”. Le sue parole di conforto e di sprone hanno fatto sì che la manifestazione abbia bissato il successo di quella precedente: infatti ordinatamente e senza assembramenti la gente, allietata dalla buona musica, ha potuto gustare le pietanze in un’atmosfera di felice serenità.