"Lo Scambio" di Patrizia Riello Pera: torna su Amazon: thriller sull'antica tensione gemellare (Eteocle/Polinice). Intrighi, identità confuse e finale inaspettato.

Carissimi amici,

che emozione condividere con voi questa splendida notizia! Il primo libro della serie "Le indagini dell'ispettore Creighton", LO SCAMBIO, è finalmente tornato e ora lo trovate in SELFPUBLISHING SU AMAZON! Ho voluto riprendere un tema narrativo che affonda le radici nell'antichità, quello della rivalità tra gemelli identici. Penso a figure come Eteocle e Polinice, esempi classici di una fratellanza segnata dal conflitto. In "Lo Scambio", i protagonisti sono i gemelli Eddington. Ho cercato di esplorare questa dinamica in chiave moderna, immaginando le tensioni e le ambiguità che potrebbero nascere tra due persone così simili. La trama si snoda attraverso una serie di eventi che mettono in discussione l'identità dei personaggi e le loro relazioni. Ho cercato di costruire una storia che mantenesse una certa suspense, con l'intenzione di arrivare a un finale che spiazzasse il lettore. L'idea era di raccontare una storia in cui l'apparente identità dei gemelli fosse la base per un gioco di inganni e rivelazioni. Ho voluto sondare le complessità psicologiche che un legame così particolare può generare, le dinamiche di potere e le fragilità che possono nascondersi dietro una facciata di somiglianza.



RINGRAZIO IL BRAVISSIMO DINO TROPEA PER LA SUA RECENSIONE!!!

Un gioco di specchi che ti cattura fino all’ultima pagina.

Lo scambio è un romanzo che si legge tutto d’un fiato. Patrizia Riello Pera ci trascina in un intrigo tra gemelli identici, dove niente è come sembra. Amore, tradimento e vendetta si mescolano in una storia tesa e raffinata, con una scrittura precisa come un bisturi. Un thriller psicologico travestito da romanzo d’azione, che lascia il segno. Imperdibile.

Recensione di Dino Tropea, - scrittore, blogger e marinaio.

