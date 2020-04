Arriva il talk show talk show web dedicato all'iniziativa nazionale di DiTutto "#andràtuttobene" con due appuntamenti, uno il giorno di Pasqua e uno il giorno di Pasquetta. Realizzato in collaborazione con LecceVideo e la webTv Inondazioni.it, il talk show web ideato da DiTutto sarà condotto da Tommaso Barone con la regia di Gino Brotto.

L'invito di DiTutto è quello di condividere l'evento, senza muoversi da casa e in tutta sicurezza, per trascorre (virtualmente) insieme una piacevole serata in questo momento estremamente difficile per il nostro Paese e per il mondo intero.

Il talk show #Andràtuttobene" sarà trasmesso, Domenica 12 e Lunedì 13 Aprile, in diretta streaming multivisione sulle pagine Facebook di DiTutto, LecceVideo e Inondazioni.it.

Questi gli ospiti:

DOMENICA 12 APRILE – PASQUA: da Ferrara Leo Giunta (direttore nazionale organizzativo e patron del Festival Sanremo Rock), da Foggia Valerio Zelli (cantante degli O.R.O e presidente dell'etichetta discografica Music Records Italy), da Campobasso Vicky Iannacone (cantautrice), da Milano Ilenya (cantautrice) e da Lecce Ester Del Popolo (cantautrice).

LUNEDÌ 13 APRILE – PASQUETTA: da Faenza Michele Dotti (EducAttore), da Caserta Gianni Trematerra (cantautore e frontman della band Arka), da Urbino Giulia Ciaroni (cantautrice), da Manduria Martina Malagnino (cantautrice) e da Lecce Alessia Leo(cantautrice).