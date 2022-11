Resident di Colle Bereto, hot spot fiorentino in Piazza Strozzi e parte musicale di Circo Nero italia, Biba Deejay è da anni un professionista del mixer e del groove. Il suo nuovo singolo, pubblicato da Jaywork Music Group, un network di label e talenti in crescita costante, è "Satisfied". Lo abbiamo incontrato, così che ce lo potesse raccontare.



" 'Satistied' è un disco che è frutto dall'esperienza dai miei precedenti tre singoli", racconta Biba Deejay. "Ho voluto con forza la partecipazione di una voce maschile e la scelta è caduta su Thir13een, un artista ben noto e di forte impatto. E' un artista di madrelingua inglese in cui credo molto".



Biba Deejay, come è logico che sia crede molto nel potenziale di questo disco. "Sono certo che, anche grazie alla ormai consolidata collaborazione con la Jaywork Music, si sentirà forte l'impegno che c'è ditor un progetto di questo tipo. E' grande l'impegno che gli è stato ad esso dedicato. L'obiettivo, è come sempre raggiungere un successo ,che non è mai scontato... e poterlo, chissà, ascoltare sulle piattaforme e sulle radio, sia nazionali sia internazionali".



COS'E' JAYWORK MUSIC GROUP

https://www.jaywork.com



Jaywork Music Group, che tra le altre pubblica le produzioni D:Side, è presente ed attiva sul mercato discografico dal 1998. Dal 2011 Luca Facchini, dj e produttore, ha acquisito il marchio e tutto il catalogo trasferendolo a Ferrara per proseguirne l'attività discografica. Dal 2018 Luca Peruzzi diventa A&R delle Label di Jaywork e gestisce il gruppo con Luca Facchini. Jaywork Music vanta all'attivo la produzione di numerose Hit tra le quali il progetto "2Black" con la notissima "Waves of Luv", che ricalca il grande successo del brano musicale "In alto mare" di Loredana Bertè.



Jaywork Music attraverso le sue etichette discografiche si propone di dare spazio e scoprire nuovi talenti emergenti in Italia e non solo, essendo proiettata nel futuro ed alla costante ricerca di contenuti innovativi. Jaywork Music dispone di numerose Sub-Labels che abbracciano vari generi e stili musicali, dalla musica Italiana alla musica Dance. "Se siete dei produttori e state cercando un etichetta discografica sempre in evoluzione, Jaywork è la vostra scelta migliore", spiegano Luca Facchini e Luca Peruzzi.