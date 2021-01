Completati i primi interventi, che hanno interessato in particolare gli alberelli d’arancia nel centro cittadino, è stata avviata la seconda fase del servizio manutentivo del verde e delle alberature, che sarà eseguito dalla ditta “Trinacria Giardini” di Villafranca Tirrena, aggiudicataria dell’appalto per circa 10 mila euro.

Stamattina, sotto le direttive dell’agronomo Pietro Formica, si è operato sulle palme situate sul lungomare Garibaldi. A seguire si proseguirà nella piazzetta Cesare Battisti e in piazza 25 Aprile nel tratto dell’asse viario sino allo svincolo di San Giovanni.

L’obiettivo – sottolinea l’Amministrazione – è estendere gli interventi in tutto il territorio cittadino, specie in quelle zone non attenzionate da parecchi anni. Su richiesta dei cinque Consiglieri di minoranza (primo firmatario Giuseppe Crisafulli), si terrà domani sera – venerdì 29 gennaio – alle ore 18:30 una seduta straordinaria di Consiglio comunale, convocata in videoconferenza dal presidente Oliva, per discutere sulla gestione dell’emergenza Covid-19.

L’obiettivo – si legge nella richiesta di seduta – è sollecitare le istituzioni locali a pretendere maggiore rispetto nella gestione quotidiana dell’emergenza anche da parte delle autorità sanitarie, per evitare i disagi, cui spesso si ritrova ad andare incontro il cittadino, quando finisce nella morsa del virus.