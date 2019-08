Entusiasmante sfida sabato 31 agosto a Londra, presso la O2 Arena di Greenwich, tra l'ucraino Vasyl Lomachenko (13-1-0, 10 KO), campione WBO e WBA dei pesi leggeri, e l'inglese Luke Campbell (20-2-0, 16 KO).

In palio oltre i titoli in possesso di Lomachenko, ci sarà il titolo di categoria WBC in questo momento vacante.

Il vincitore potrà ambire al trono della categoria, in uno scontro tra due medaglie d'oro olimpiche.