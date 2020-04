Quando si pensa ad un PC desktop vengono in mente dei dispositivi con case abbastanza grandi che contengono componenti dalle dimensioni importanti, diverse ventole ed anche LED (soprattutto quelli da gaming).

Il CHUWI LarkBox, invece, è un PC che ha delle dimensioni estremamente compatte.

Il LarkBox, infatti, è più piccolo di un limone o di una mela e questo lo rende il personal più piccolo al mondo, anche se questo non significa che le caratteristiche del dispositivo non siano interessanti. Certo, non potrà essere utilizzato per operazioni estremamente complesse, ma per un utilizzo domestico può andare più che bene.



Queste le sue caratteristiche:

CPU: Intel Celeron N4100 Gemini Lake

GPU: Intel UHD Graphics 600

RAM: 6GB

Memoria interna: 128GB

Connettività: Wi-Fi, Bluetooth 5.0

Dimensioni: 61 x 61 x 43 mm

Peso: 127 grammi

Altro: 1 porta HDMI, 1 USB di tipo C, 2 USB di tipo A, slot per microSD, jack audio da 3.5 mm, sistema di raffreddamento attivo