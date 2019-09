Echo Studio, Echo Flex, Echo (terza generazione) ed Echo Dot con orologio presentati ufficialmente

Amazon crede davvero tanto nel suo assistente vocale Alexa e sui dispositivi della famiglia Amazon Echo e per riuscire ad ampliare la sua fetta di mercato cerca di proporre tanti dispositivi smart che si accompagnino al prodotto.

Gli ultimi, in ordine di tempo ad arrivare in Italia, sono l'Echo Studio, l'Echo Flex, il nuovo Echo (che arriva alla terza generazione) e l'Echo Dot con orologio.

Amazon ha anche annunciato una nuova colorazione per l'Echo Dot e tanti altri prodotti per la casa (telecamere IP e router).

Ognuno dei dispositivi presentati da Amazon si rivolge ad una determinata clientela, che va dagli amanti della musica a chi vuole portare un po' di tecnologia nella propria casa.

Echo Studio è uno speaker smart che integra cinque altoparlanti assistiti dalla tecnologia Dolby Atmos per garantire una migliore spazialità del suono ed è in grado di adattarsi automaticamente all’acustica dell’ambiente per offrire la riproduzione audio migliore possibile.

Echo Flex, che integra una porta USB multiuso, è il dispositivo pensato da Amazon per portare Alexa in qualsiasi stanza della propria abitazione.

Echo Plus, speaker smart con una buona qualità musicale grazie all’audio omnidirezionale a 360° ed al processore Dolby.

Echo Dot, con orologio, integra un display LED che può essere utilizzato per visualizzare l’ora, la temperatura esterna od i timer.