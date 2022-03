Continua la crescita di positivi al Covid-19 nella città del Capo: altri cinquanta persone in più contagiate rispetto a venerdì e il dato riportato oggi dalla piattaforma dell’Usca è di ben 645 persone ancora contagiate dal virus; anche a Milazzo si registra un aumento così come sta avvenendo in quasi tutte le città siciliane.

Questi i nuovi casi suddivisi per provincia: Palermo 1663, Catania 709, Messina 1303, Siracusa 422, Agrigento 637, Ragusa 445, Trapani 323, Caltanissetta 324 e Enna 107.

Il bollettino del Ministero della Salute e della Protezione Civile indica che il numero complessivo degli attualmente positivi in Sicilia è di 236.862 (+3.696), mentre le persone ricoverate con sintomi sono 878, di cui 60 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 235.924 pazienti.