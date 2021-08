Charle Taze Russell è stato il fondatore della Watch Tower, la società che guida i testimoni di Geova. Era un massone, come suo padre. E i primi studenti biblici che lui radunò intorno a sé per analizzare le Sacre Scritture erano tutti massoni. A conferma di quanto sosteniamo, ho raccolto la ricerca fatta da un lettore proprio sull'appartenenza di Russell alla massoneria. Ed ecco cosa scrive:

Nel suo libro Occult Theocrasy (La Teocrazia occulta), pubblicato negli Stati Uniti nel 1931, Edith Star Miller, pubblicò un elenco dei più eminenti massoni che avevano avuto una considerevole influenza sul corso della storia americana contemporanea. A pagina 737 di quest'opera, scopriamo il nome di Charles Taze Russell, membro a vita della Gran Loggia di Pennsylvania (Loggia che pratica il Rito di York, e in particolare il massonico Arco Reale), promosso al Grado di Cavaliere Templare, vale a dire il più elevato, ossia il 10º Grado. Russell, oltre che essere nominato nell'elenco stilato per l'inchiesta succitata di Miller, è da inserire nei massoni perché lo disse lui stesso! Dove? Ecco qui: Nello Special 1913 Convention Report of the International Bible Students, alle pagine 120-127, troviamo a verbale una disquisizione del pastore Russell ove egli ammette chiaramente di essere un Libero Muratore. Ecco il discorso di Russell: "Comprendono forse i nostri fratelli Massoni il significato del Tempio e la loro appartenenza all'Ordine dei Cavalieri Templari etc.?" e poi "Sono particolarmente lieto di vedermi concessa questa particolare occasione per enumerare le questioni riguardo alle quali ci troviamo concordi con i nostri amici massoni, tanto più che essendo noi qui riuniti in un edificio dedicato alla Massoneria, siamo noi tutti massoni. Io sono un Libero Muratore".

E ancora:

"Ho detto di aver conferito con il Grande Architetto, il Signore medesimo... (...) È in virtù di quanto detto che se ogni qual volta noi discutiamo con i nostri amici massoni a proposito del Tempio, della Grande Piramide che della Massoneria è il più alto emblema e del significato di quest'ultima"-T. Russell. Del resto lui ha anche affermato che San Paolo Apostolo sarebbe stato un massone del 32° Grado!!! E sulla Torre di Guardia del 1916 sono riportate le seguenti righe riguardo a Taze Russel: "Charles Russell, tu sei stato incoronato come re dal Signore, e per i secoli dei secoli il tuo nome sarà conosciuto fra le genti, e i tuoi nemici verranno e adoreranno ai tuoi piedi " - La Torre di Guardia di Sion, 1 dicembre 1916, pagg. 366, 367.

La ricerca fatta da questo lettore dimostra che Russell era un massone, un movimento che in America era molto diffuso ai suoi tempi. C'è un altro aspetto di questa vicenda. E questa vicenda riguarda la morte di Russell. Come morì? Morì mentre viaggiava su un treno, ufficialmente per un collasso cardiocircolatorio. Eppure Russell aveva solo 64 anni e non soffriva di alcuna patologia. Come fu possibile che si spegnesse improvvisamente per collasso? Secondo indiscrezioni, Russell fu avvelenato perché a un certo punto aveva assunto un atteggiamento ostile verso la massoneria e quindi andava eliminato. Possibile che le cose siano andate così? Non è possibile saperlo. Si sa solo che lui in punto di morte chiese di essere avvolto in una toga romana. Desiderio che fu esaudito improvvisando una toga ricavata del rivestimento delle sedie delle carrozze del treno. Comunque siano andate le cose, la ricerca fatta dal lettore conferma senza ombra di dubbio che la Watch Tower ha un'origine massonica. Un movimento che ha sempre legato le sue origini a pratiche esoteriche.