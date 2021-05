Venerdì 28 maggio JayWork Music Group pubblica su D:SIDE, la label diretta dal punto di vista artistico da Sammy Love, un nuovo remix pack di un classico della techno italiana, ovvero Ricky Fobis - No Regular. La versione originale uscì nel 2003 su Kadabra Records e torna con sonorità tutte nuove in ben quattro remix curati da Techneck (NL), P4sc4l (BL), Matteo Sala (IT) e Maicol Marsella (IT). Un brano così forte e potente, grazie a questi quattro nuovi remix, torna a far emozionare chi ama le sonorità elettroniche. Il remix di Matteo Sala è decisamente ipnotico, quello di Techneck parte dall'essenza di "No Regular" per poi far divertire e sognare, la versione di Maicol Marsella ha un ritmo irresistibile, mentre il remix curato da P4sc4l, appena più lento, è perfetto anche per rilassarsi.

In mezzo a tanti bei contenuti musicali, a tante idee e a tante release che fanno ballare il mondo, ecco poi il Radio Show di Jaywork Music Group su YouTube. Tra poche settimane, poi, verrano pubblicati i primi frutti musicali di una collaborazione eccellente, quella tra Jaywork e Diego Broggio (DB Boulevard). "Conosco da tempo Luca Peruzzi, che gestisce Jaywork con Luca Facchini, da tempo", racconta Broggio. "Quando mi ha chiesto di dargli una mano come A&R e non solo soprattutto per una delle label, Streetlab, ho detto di sì molto volentieri. Perché proprio oggi che tutti mollano, mi piace supportare qualcuno che invece continua". Una sua lunga e intensa intervista è disponibile a questo link: bit.ly/AllaDiscoBroggio.

Spensieratezza, cura del prodotto e musica che possa piacere anche all'estero: questa la formula di un lavoro, quello di Jaywork Music Group, destinato a farsi strada nel tempo. Tutto questo si concretizza anche grazie ad una community di artisti e dj che mettono la loro creatività anche al servizio di un progetto da portare avanti insieme e non come solisti... Dopo aver lasciato tanti spunti e link utili, in un recente articolo dedicato ad altri spunti per dj Luca Peruzzi scrive: "Ricordatevi che l'unico modo per non ottenere nulla è quello di non fare niente", una frase che è difficilmente discutibile.