Eh si è tutto vero! Da oggi puoi davvero contribuire al benessere nostro e del nostro pianeta con azioni concrete e senza spendere un centesimo. Oltre a ciò hai la possibilità di AZZERARE LA BOLLETTA....Si hai capito bene "ZERO"!

EnergyXTrees è un progetto nato da Federico Napoletani, Energy Advisor con 13 anni di esperienza nel settore. Ha voluto unire la possibilità di contribuire concretamente alla riforestazione, all' incentivo di azzerare la bolletta di casa o dell'azienda.

Andiamo più nel dettaglio per approfondire un po' meglio di cosa si tratta.





ENERGYXTREES™ è un progetto che ha due fini principali:

1) FARTI CRESCERE PIU' ALBERI (GRATIS) A TUO NOME: Ripopolare di alberi diverse aree del territorio italiano. Gli alberi sono nostri amici, contribuiscono in modo naturale alla riduzione della Co2 e ci restituiscono ossigeno. Piantare un albero significa fare qualcosa di DAVVERO concreto, per noi e per il nostro pianeta.

2) DARTI DEI BENEFICI ECONOMICI: Attraverso la condivisione del progetto se vorrai, potrai, in primo luogo, far conoscere questa iniziativa ed in più essere premiato per questo, con uno sconto (continuo) sulla tua bolletta della luce e/o gas, finanche ad Azzerarla.



ENERGYXTREES™ come funziona:

1) Aderisci all’offerta “Azzerala” del nostro partner, fornitore accreditato di energia Green per le tue utenze di luce e/o gas.

2) Solo facendo questo, il mese successivo all’attivazione della fornitura faremo piantare un albero a tuo nome (GRATUITAMENTE PER TE), in una delle aree disponibili, facenti parte delle varie iniziative di Wow Nature®. Potrai scegliere l’area di tuo interesse tra quelle disponibili in quel momento.

3) Ogni 12 mesi, se sarai ancora in fornitura con il nostro partner, pianteremo un nuovo albero a tuo nome e così per ogni anno successivo.

4) Se vorrai condividere questo progetto con chi conosci, una volta che un tuo contatto aderirà al progetto, come hai fatto tu, riceverai uno sconto sulla fattura di energia di € 20 per ogni utenza (€ 10 ogni sei mesi). Per esempio, un tuo contatto che contribuirà con le proprie 2 utenze luce e gas di casa, ti porterà uno sconto continuativo di € 20 ogni sei mesi direttamente in bolletta, pari a € 40 l’anno. (Il doppio per utenze business)

5) Non ci sono limiti di contatti che potrai coinvolgere nel progetto e gli sconti si cumuleranno. Ciò vuol dire che potrai vederti scontata la bolletta anche del 100%



ENERGYXTREES™ per chi è?

Idealmente ti direi per tutti!

Certamente è pensata per chi vuole dare un contributo reale al benessere del nostro pianeta e delle nostre comunità. Pensaci, potrai essere un attore attivo nella riforestazione di molte aree che ne hanno davvero bisogno, senza spendere un euro, anzi, se ci aiuti nella diffusione del progetto ti pagheremo noi, sotto forma di sconti in bolletta!



COSA DEVI FARE ORA?

SEMPLICE! CONTATTA SUBITO VIA WHATSAPP IL NUMERO 324 6604824 o CHIAMA, PER APPROFONDIRE MEGLIO IL TUTTO E DECIDERE SE FARE PARTE DEL NOSTRO PROGETTO! Puoi anche inviare una mail a: [email protected]

Gli alberi ringraziano!

“Dona un albero alla terra, non servono soldi, solo…energia!”