Music Invasion by Paola Peroni fa ballare Ice Bar Nazionale a Ponte di Legno (BS)

Musica e bollicine venerdì 4 gennaio 2019 dalle 18 all'Ice Bar Nazionale di Ponte di Legno (BS). Nel locale di Piazza XXVII settembre arriva infatti il sound di Paola Peroni, che attraverso un suo scatenato dj set propone un viaggio spazio temporale verso Ibiza, caratterizzato da diversi sound: Lounge, Deep House, Tribal House & Classic House story. Sarà una vera è propria “Music Invasion”, ovvero una bella occasione per scoprire o riscoprire canzoni o generi che purtroppo le radio o le tv non propongono spesso.

Chi ha voglia di ascoltare almeno una piccola parte del caleidoscopio musicale che Paola Peroni è in grado proporre nei suoi dj set può fare un salto su Soundcloud e godersi un dj set realizzato per l'occasione.

Paola Peroni è davvero una figura importante tra i dj italiani. Ad esempio, è stata recentemente intervistata da Dj Mag, la Bibbia del settore dance. “Disciplina, è la prima fondamentale regola per intraprendere un percorso, una meta, un sogno da realizzare. Poi Osare, aver pazienza e soprattutto saper ascoltare gli altri. La passione per la musica e la sensibilità hanno fatto il resto”. Questo si sente rispondere chi chiede a Paola Peroni quali sono “i trucchi del mestiere”. Nata a Brescia, sin giovanissima mostra una spiccata passione e propensione per la musica. Oggi, dopo una lunga carriera, continua a far ballare l'Italia e non solo con i suoi dj set e le sue produzioni.

