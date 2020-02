San Valentino si avvicina, è arrivato il momento di organizzarsi con la scelta del regalo per il proprio amato. Ma se siete un po stanchi dei soliti fiori o cioccolatini, pensate a qualcosa di utile ma anche molto glamour.

Questa è l'idea della Dolce & Gabbana, azienda che si è sempre distinta per l'originalità. Per questo San Valentino, infatti, ha pensato di realizzare delle sneaker per lui e per lei tutte personalizzate e soprattutto realizzate in Italia dai maestri artigiani.

Un'idea innovativa che renderà il vostro regalo bello e utile, perchè lo sneakers sono un prodotto di alta qualità, la personalizzazione avviene grazie all'incisione, a mano, delle iniziali della persona amata sulla punta. Lo si potrà acquistare unicamente online, sullo store di Dolce & Gabbana e per riceverlo entro il 14 Febbraio, dovrete prenotarlo entro il 6 di questo mese.

Come scritto poc'anzi è un prodotto che verrà realizzato, unicamente per voi, rispettando le indicazioni fornite quindi non è possibile effettuare il reso. Le Sneakers della linea Portofino in vitello nappato con scritta Dolce&Gabbana sul tallone, sono realizzate in tomaia in vitello, lacci piatti, fussbett in vitello con etichetta logata, suola in gomma con spoiler in cuoio e logo microiniezione, fondo logato, Made in Italy, packaging in tema con l’articolo. Composizione esterna: 100% Vitello Composizione interna: 100% Pelle di Capra. Come avrete ben capito parliamo della solita Limited Edition, quindi affrettatevi! Il costo è pari ad € 475,00 e ripeto, potrete esclusivamente acquistarle dallo store istituzionale, quindi diffidate da ogni imitazione!

InVoga Magazine, non poteva farsi scappare questa fantastica notizia! per questo ha pensato bene di approfondire con l'azienda e realizzare un fantastico articolo, che come sempre è capace di anticipare le domande degli utenti. Le fashioniste hanno realizzato un ottima presentazione, mostrando così il prodotto in tutto il suo aspetto, essendo un magazine esclusivamente di natura femminile, si sono concentrati sulla proposta donna, tutto il resto potrete trovarlo online.

Ogni anno migliaia di coppie scelgono di non effettuare il regalo perche stanchi delle solite proposte, se invece di fare il solito viaggio, hai il desiderio di stupire la tua compagna, scegli l'idea proposta da Dolce & Gabbana, perchè in questo modo non solo donerai qualcosa di utile, ma anche e soprattutto di Glamour! Per tutte le informazioni, potete far riferimento all'articolo prodotto da InVoga Magazine, che vi accompagnerà durante la scelta del vostro modello, direttamente online!

San Valentino è alle porte, sorprendila con una proposta glam!