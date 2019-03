Per domenica 30 marzo doppio appuntamento con i motori con la Formula 1 dal Bahrain e la MotoGP dall'Argentina

Il prossimo weekend doppio appuntamento con i motori con Formula 1 e MotoGP. Le monosposto si ripresenteranno in pista in Bahrain, con le Ferrari che dovranno dimostrare che quanto fatto vedere al debutto in Australia sia stato frutto solo di circostanze sfavorevoli e non di errori di progettazione. Ma la curiosità riguarderà altri team il cui reale valore è ancora da valutare. Tra questi, ad esempio, la Renault, che in Bahrain dovrebbe presentare dei miglioramenti alla propria power unit e non solo.

Le qualifiche del sabato per il Gran Premio di Formula 1 in Bahrain si disputeranno dalle 16 alle 17, mentre la gara inizierà domenica alle 17:10.

Ci sarà solo il tempo per ascoltare qualche commento e poi subito dopo sarà possibile assistere al via della MotoGP che per il secondo appuntamento della stagione approda in Argentina, sul circuito di Termas de Rio Hondo, sperando che non si ripeta quanto accaduto lo scorso anno su quella pista, dove la gara dette spazio a mille polemiche e la classifica fu rivista a causa delle numerose scorrettezze di Marquez.



Dopo il Qatar, con le Ducati che ancora debbono conoscere la loro reale posizione in classifica, dato che l'utilizzo di uno spoiler da parte dei tecnici di Borgo Panigale ha fatto sì che il ricorso sulla vittoria di Dovizioso nel GP inaugurale sia ancora sub judice, i motivi di interesse per la classe regina delle moto sono più che raddoppiati.

Infatti, non solo i duelli dello scorso anno tra Honda e Ducati possono ripetersi, ma non è neppure illogico sperare che stavolta si possano pure estendere anche ad altre marche, con la Yamaha che sembra aver recuperato una parte del gap mostrato nella passata stagione e Suzuki quasi ad un passo da poter stabilmente lottare per il podio.

Per la MotoGP, l'inizio delle qualifiche è previsto per le 19, mentre l'inizio della gara è fissato alle ore 20.