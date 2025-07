Vi alzate da tavola al ristorante incapaci di muovervi, tanto avete mangiato. Eppure, nonostante ciò, alla domanda fatidica del cameriere, prima del conto, "caffè, dolce o liquorino?" risponderete di si. Ma come è possibile, se abbiamo appena finito di mangiare e per di più siamo pieni come una botte?

La risposta non è nella vostra golosità, ma in un antico inganno biologico del nostro cervello e, quindi, la risposta va ricercata nel nostro cervello, diciamo così, un po' bizzarro!

A dircelo un recente studio pubblicato sulla rivista scientifica SCIENCE che ci "illumina" in tal senso e che risponde ad un'antica esigenza dell'uomo, quando non aveva sempre la possibilità di riempirsi la pancia. Magari l'oste, che ci propone di strafare, non ha proprio in mente questo studio, ma in maniera empirica sa bene che solo una volta su dieci abbiamo il coraggio, soprattutto se golosi, di dire: "No, grazie!" Tutte le altre volte, vince l'oste! Per vedere a fondo cosa prevede questo studio e perché non riusciamo a rinunciare al dolce, non perdete la lettura dell'articolo, cliccando QUI