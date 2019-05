San Mauro Summer Festival - Stadio Comunale di Signa (Firenze): musica e beneficenza con Federica Carta, Irama, Shade, Fasma, Nashley, Fred De Palma, Dj Jad (Articolo 31) e tanti altri

Il 31 maggio e l'1 giugno 2019 sul palco del grande Stadio Comunale di Signa (via dello Stadio, 1 Signa - Firenze - www.sanmauromusicfestival.com) prende vita San Mauro Summer Festival, un evento benefico di due giorni che mette insieme tante star della scena musicale italiana.

Sul palco il 31 maggio dalle 20:30 vanno infatti Federica Carta, Irama, Fasma e Shade. Si tratta di artisti di assoluto richiamo, soprattutto tra i più giovani e non solo. Con loro si esibiscono anche Kamy Aksell, Cece MC, Loooolita e Don Cash. L'1 giugno invece è la volta di Nashley, Fred De Palma, Il Tre e Oro Bianco, che si alternano ancora con Cece MC, Don Cash e pure con Dj Jad (Articolo 31) e Wlady.

L'intero ricavato del festival verrà utilizzato ristrutturare il campo sportivo di San Mauro a Signa (Firenze), quello della Polisportiva S.O.R.M.S. (Via di Longobucco, 27). Purtroppo la struttura versa in cattive condizioni ma è qui che fanno sport oltre 250 ragazzi.

"Dobbiamo davvero ringraziare il Comune di Signa ed il Signa Calcio per averci voluto mettere a disposizione lo Stadio Comunale " racconta Alessandra Pozzo di San Mauro SRL, che organizza l'evento insieme a Giovanni Gonfia. "San Mauro Summer Festival infatti era precedentemente previsto alla Polisportiva S.O.R.M.S., ma le richieste di biglietti erano troppe. Questa nuova location è davvero importante per una iniziativa che è prima di tutto benefica e sociale, non solo musicale". Lo stadio di Signa dista appena un chilometro e mezzo dalla location originaria: è situato ad appena dieci chilometri dal capoluogo toscano, a pochi passi dalla stazione ed è dotato di un grande parcheggio.

"San Mauro Music Festival vuol diventare un appuntamento fisso con la musica di qualità e la solidarietà. Con la nostra società abbiamo interamente finanziato tutti i diversi costi, da quelli artistici e a quelli della produzione. La manifestazione si sarebbe potuta svolgere anche a Firenze, in città", continua Alessandra Pozzo. "Siamo voluti però voluti rimanere a Signa, per creare qualcosa di bello per il paese, un evento che tra l'altro darà senz'altro un indotto importante alle attività della zona. Tra l'altro in apertura dell'evento il 31 maggio si esibirà una giovane band locale, confermando il legame del festival con il territorio".

San Mauro Music Festival dal punto di vista artistico è poi pensato soprattutto per il pubblico più giovane e per le loro famiglie. "Irama, Federica Carta o Shade, tutti e tre sul palco di Sanremo 2019, sono amati soprattutto dai teen ager o da ragazzi addirittura più giovani. Ci sembrava mancasse una manifestazione di questo tipo, tra l'altro benefica e a costo accessibili", conclude Alessandra Pozzo. "Il festival tra l'altro darà spazio sia venerdì 31 maggio sia sabato 1 giugno ai ragazzi di House of Talent, una crew di giovani artisti e influencer che si è fatta conoscere nel programma tv 'Il Collegio'. Saranno sul palco e vivranno tutto il festival con noi e con il pubblico".

I biglietti su Ciao Tickets e Ticketone. Il biglietto del 31 maggio costa 25 euro più prevendita, quello per l'1 giugno invece costa 15 euro.

Media partner dell'evento: Radio Bruno

San Mauro Summer Festival - Stadio Comunale di Signa

31 maggio, 1 giugno 2019, dalle 20:30.

https://sanmaurosummerfestival.com

https://www.facebook.com/San-Mauro-Summer-Festival-408125423290245/

Info e prenotazioni +39 3920856244