20 aprile, Paola Peroni fa muovere a tempo Venerdì DOC @ Convento di Lonato del Garda (BS)

Continuano al Convento di Lonato del Garda (BS) gli scatenati Venerdì DOC a cura Paola Peroni, dj producer bresciana legata a Radio Studio Più e conosciuta in mezzo mondo per dischi davvero importanti. Il prossimo appuntamento è fissato per venerdì 20 aprile 2018. Quelli successivi per il 27 aprile, 4, 11, 18 e 25 maggio 2018.

Paola Peroni è una figura importante tra i dj italiani. Ad esempio, è stata recentemente intervistata da Dj Mag, la Bibbia del settore dance) e fa ballare il Convento Music Restaurant di Lonato del Garda (BS) ogni venerdì da aprile 2018. Il party si chiama Venerdì DOC e dalla console Paola Peroni propone Top music Hits & House story, ovvero il meglio del meglio della musica da ballare e cantare prodotta negli ultimi anni. E' un gran bel modo di iniziare il weekend.... Per divertirsi, con gusto prima, durante e dopo la cena, con la migliore dance, negli spazi social del Convento e le specialità dello Chef Fabio Taglietti. Ingresso libero dopo le 23.

www.intercool.it

www.facebook.com/paolaperoniofficialfan

www.soundcloud.com/paola-peroni1

www.twitter.com/paolaperonidj

www.youtube.com/djpaolaperoni

www.mixcloud.com/paolaperoni1

Convento

via Cesare Battisti - Lonato del Garda (BS)

info 030 9132046



Chi è Paola Peroni

"Disciplina, è la prima fondamentale regola per intraprendere un percorso, una meta, un sogno da realizzare. Poi Osare … aver pazienza … e soprattutto saper ascoltare gli altri …. La passione per la musica e la sensibilità hanno fatto il resto …" Questo si sente rispondere chi chiede a Paola Peroni quali sono "i trucchi del mestiere"…. Nata a Brescia, sin giovanissima mostra una spiccata passione e propensione per la musica. A 14 si dedica allo studio del pianoforte, ed in seguito studia storia della musica, attraverso un corso indetto dall'Associazione Italiana Disc Jockey.

Nel 1991 arriva la prima grande occasione: la discoteca Genux le offre la possibilità di lavorare sulle sue consolle e Paola diviene resident dj utilizzando il suo primo pseudonimo:DJ Groovy!!!

Successivamente la sua passione per la musica la indirizza verso scelte professionali che le permettono di realizzare importanti produzioni quali: Dj Groovy "Shake it", "Confusione", vari remix con lo stesso pseudonimo,"Step on" by Space Master (n 1 in Francia); "World of Confusion" by Space Masters (n. 1 in Francia); "Every day of my life" by House Traffic; "Bang" by The Riders (n° 1 in Olanda); "Coming" by Scwarzkopf. Ed i risultati non tardano ad arrivare… in quegli anni spopola in Francia, Germania, Olanda.

Nel 1995 nascono le prime produzioni con lo pseudonimo Miss Groovy.

Il 1998 vede esplodere il fenomeno Bacon Popper grazie ad una felice intuizione di Paola Peroni: il risultato è l'indimenticabile "Free", solo in Francia 120.000 copie vendute. E poco tempo dopo si ritroverà ad aprire i concerti, durante il tour di Zucchero, con il proprio live set. ; Paola racconta: "Un' emozione indescrivibile, unica!!! Vivere in una grande tribù dove ognuno ha i suoi compiti e le sue mansioni, il tutto organizzato con professionalità."

Il 2002 è l'anno della produzione di "Acelerando" con Ramirez, un successo entrato nelle charts di Germania e Inghilterra.

E con il team Media Records nel 2003 Paola Peroni realizza "Trip on the Moon" stampato in Italia su etichetta BXR ed in Inghilterra su etichetta Nukleuz;"Harem", un disco multietnico: un harem musicale in cui il beat techno viene unito a suoni dell'estremo Oriente, un vortice fatto di emozioni e sensazioni intense. In seguito giunge il progetto Kiper "The Land of Freedom", nato dalla collaborazione con l'amico e collega Joy Kitikonti. Con "The Land of Freedom" la strana coppia techno-logica Kitikonti-Peroni ci regala un viaggio nella terra libera presente in ognuno di noi.

Il 2004 vede Paola alla prese con il progetto "Angel" by Cappella, scritto da lei e GFB, il remix "Angel's Anthem Mix", è per lei un vero e proprio inno agli angeli. Sempre nel 2004 "cammina" con Gigi D'agostino e nasce il brano "The power of love" : Officina emotiva su etichetta Noisemaker e nel 2005 "Everybody change" Il 2005 è un'anno di transizione…

Paola definisce il suo Sound Elektro Groovy ed è proprio nei primi mesi del 2007 che nasce un vero e proprio progetto artistico: Elektro Groovy – Raga me su etichetta Net's Work in programmazione su Radio M2O, Disco Spacca nel programma del Dj Provenzano, presente sulla M20 compilation vol. 16, in Ibiza Party volumi 4 e 5, Radio Marte compilation, Global Gold Compilation/ Global Net Distriburtion ecc.

Ottobre 2008, è tempo di Thinking of you, il singolo di Paola Peroni, prodotto per la sua società di Edizioni Musicali Intercool Srl in coedizione con The Saifam Group Srl.

Paola Peroni from Bacon Popper è stata ospite nel programma radiofonico dei Datura"Pezzi da 90" dove ha realizzato il remix di "Will be one"(Paola Peroni new vision rmx).

Gennaio 2009 nasce il primo Ep dedicato alla nuova generazione di Dj, musicisti, artisti:

"Paola Peroni presents New generation dj's Vol. 1" contiene il remix di Bacon Popper Free 2009, la versione club di Thinking of you e un Remix del brano Sweet dreams are made of this degli Eurythmics. (Housetraxx/Saifam/Intercool)

Nell'aria ci sono due canzoni nate dalla collaborazione tra Paola Peroni e Jay Frog "Vanilla" e "Peppermint" Paola Peroni remixa la canzone I can't stay di Alberto Remondini e Luca Zeta (Logo rec/Self) già inserita nella compilation Dj Zone Vol. 78.

Febbraio 2009, Paola Peroni ed Ottomix nuovamente in studio… attenzione ai remix di Bacon Popper – Free sulla sua etichetta discografica: la Snap & Shake , la canzone entra nelle classifiche europee, al 10° posto in Austria, in programmazione il Videoclip su All music TV e presente in molte compilation quali Dj Zone, Elektronika vol 2, Los 40, Dj Selection,Gabry 2 O; House Summer collection ecc….

Recentemente ha suonato a Miami per il Winter Music Conference come New talend Dj ; sempre a Miami ha suonato all'Hed Kandy lounge Club!!

Paola inoltre ha organizzato vari eventi per il sessantesimo di Confartigianato Brescia.

Settembre 2009, tempo di remix Funkerman - Slide- Paola Peroni remix (Net's work records).

Novembre 2009, The Rudenko Project-Destination (Paola Peroni rmx) (Net's work records).

Gennaio 2010, Dr. Kucho – Just be good to me (Paola Peroni L.A. rmx) (Net's work records)

Febbraio 2010: Paola Peroni nuovamente in studio con il Dj Molella per la realizzazione di Me exita, la release su etichetta Net's work contiene varie versioni rmx.

Recentemente Paola ha realizzato il nuovo progetto del gruppo che ha segnato la storia della musica Italo - house: i 49ers. La produzione riprende un sample della colonna sonora del film Tempi moderni di Charly Chaplin: Je Chercè Apres Titine pubblicato dalla label Ego music.

Sempre in cerca di nuove idee e sonorità Paola Peroni è nuovamente in studio e sboccia il progetto "Yo Yo Yo Somaca – Bunga Bunga" su etichetta Genic/World of Media.

Marzo 2011, Paola Peroni nel suo studio lavora ad un progetto che riprende in riff di una canzone anni 90 e con Alberto Remondini di M20 ecco il nuovo team: "Remondini & Peroni - We need freedom" etichetta Genic/ World of Media.

2012 Nasche la label digitale di Paola Peroni: Intercool Digital i progetti melodici realizzati da Paola e dal team di producer che collaborano con l'intento di emozionarsi emozionando con la Musica!

Paola Peroni crea il corso "Essere o diventare Dj" con l'intento di insegnare ai giovani talenti teoria e pratica per fare di una passione una professione attraverso la musica e diffondere un metodo sano in luoghi sani. Paola con la sua azienda Intercool Edizioni Musicali Srl viene premiata da Union Camere e Camere di Commercio con il premio delle migliori buone prassi aziendali per la responsabilità sociale Lombardia.

Paola Peroni fa parte del Consiglio di Donne Impresa Confartigianato di Brescia dove spesso contribuisce all'organizzazione di iniziative ed intrattenimenti musicali. Il 18 Luglio 2012 è stata eletta Presidente Regionale (Lombardia) per la Categoria Vetro Musica e Arti Varie Confartigianato ed è tutt'ora in carica.

Febbraio 2012 Il Corriere della sera dedica un articolo alla nuova canzone Paola Peroni feat Diana - Too much love in occasione della data di release digitale: il giorno di San Valentino. Il progetto esce ora anche con i remix di vari produttori che collaborano con l'etichetta.

Giugno 2012 Paola Peroni collabora alla realizzazione della cover di Human dei The Killers: il progetto "Star - Human" su etichetta Genic/ World of Media., licenziato in Germania, Austria, Svizzera e Spagna.

Settembre 2012 Paola remixa la nuova canzone di Dr Alban – Loverboy (Paola Peroni Remix) su etichetta Zyx Music.

Collabora anche alla produzione dell'angelo di Italia's got talent: Eugenio Amato – I feel love realizzando la versione Red mix su etichetta Genic/ World of Media.

Estate 2013 Paola Peroni scrive e produce 49ers feat Cheryl Porter – Shine on in love su etichetta Genic/ World of Media.

Maggio 2014 il Progetto "Essere o diventare DJ" si evolve con il patrocinio di Confartigianato Imprese Unione di Brescia ed UPA servizi. Paola Peroni e Graziano Fanelli (Radio Studio Più) sono i principali docenti con la partecipazione di:Punto Music, Cavalli Strumenti Musicali, SIAE Brescia e Willy Marano Management.

Giugno 2014 Paola Peroni realizza il brano interpretato da Carolina Marconi – Abalasa in collaborazione con Giack Celentano's Club.

Paola Peroni live DJ set Guest Rotation @ Number one disco (Cortefranca) e nei migliori Club!

Novembre 2014 nasce il nuovo programma radiofonico "Essere o diventare Deejay Radio Show radio in onda su Radio Bresciasette ogni venerdì, a partire dal 21 novembre alle ore 22.00. Per un'ora, due dj iscritti al corso "Essere o diventare Deejay" e nuovi talenti selezionati dallo staff possono dimostrare attraverso i loro mixati le loro capacità. Una volta al mese, invece, il programma ospita una guest star alla consolle.

Lo stesso format è on air su Dizgo Radio,Radio Stad, Real 87.8 FM, Radio078.fm radio olandesi, Paulfm Radio Inghilterra, Refresh Club Radio in Germania e in molte radio Europee che hanno aderito.

2015 Paola Peroni collabora con Italian Makers Village, il fuori EXPO di Confartigianato Imprese.

2016 RUGBY CALVISANO – TRY Volume 1 selected and mixed by Paola Peroni: un progetto che collega SPORT e MUSICA atto a valorizzare sia lo sport del Rugby che il valore del team dei gialloneri che il 30 Maggio 2015 hanno conquistato il loro quinto scudetto, il secondo consecutivo, mai successo nella storia del Rugby Calvisano. RUGBY CALVISANO – TRY Volume 1 selected and mixed by Paola Peroni (è un CD di musica che racchiude varie canzoni di musica Dance: Hits (brani in vetta alle classifiche musicali a livello mondiale) alcune delle quali sono state scelte dai giocatori ed altre concesse in licenza di utilizzo dalle TOP label italiane ed internazionali: Sony Music, Ultra Records, Time Records, Spinning Records, Armada Music, Saifam Music Group, Ego Music, Energy records, ecc.

Artisti internazionali come Pitbull, Sensato & Osmani Garcìa, Martin Garrix, Christian Marchi feat Max'C , Deorro xChris Brown, Kygo feat Conrad Sewell, Lost Frequencies, AronChupa, Federico Franchi, Lanfranchi & Farina feat Ray Johnson, Timmy Trumper & Savage, DJ Snake & Lil Jon, la canzone Bella Vita di DJ Antoine, We can fly di Paola Peroni ideatrice del progetto!

Nel 2015 nasce la WM Music per iniziativa di Willy Marano e Paola Peroni: pubblichiamo i brani dei nostri artisti (Es. Boostedkids, Luis Rodriguez, Yenas Bro Ecc…Ecc..). e diamo spazio a giovani dj produttori soprattutto "emergenti" per dare loro la possibilità di entrare nel mercato discografico. WM music ha collaborato con etichette di fama mondiale come la Smash the House (etichetta di Dimitri Vegas & Like Mike), Universal Europa, Yellov Music (etichetta di Bob Sinclair), Happy music (etichetta leader in Francia), Ultra music (etichetta top degli Stati Uniti).

Aprile 2016 Paola Peroni Ft Cheryl Porter – We can fly è la nuova release su etichetta Intercool Digital. La canzone sta ottenendo feedback positivi dalle emittenti radiofoniche e dagli addetto ai lavori; in programmazione su Radio 105 nel programma di Andrea Belli "IN DA KLUBB", high Rotation su Radio Studio più e molte altre emittenti.

Giugno 2016 nasce UNA DONNA PER DJ Show contest dedicato alle Donne DJ e Vocalist, DJ COACH Paola Peroni, ideato e condotto da Valerio Merola. Tour itinerante alla ricerca di talenti DJ e Vocalist da inserire nel mondo dello spettacolo.

Luglio 2017 Paola Peroni rieletta Presidente Regionale di Categoria "Vetro Musica Arti Varie" Confartigianato Lombardia.

Agosto 2018 esperta in mix di compilation, per il marchio World Of Media mixa con una tecnica tutta sua: AMI (intelligenza artificiale) seleziona le tracce tra centinaia di brani e Paola prepara il Continuous Mix. Non si informa su chi le ha prodotte, non vuole farsi influenzare: ascolta e valuta in base al valore creativo, alla qualità del suono e all'emozione che i brani le trasmettono; edita il tutto ottimizzando le parti principali delle canzoni, le suddivide per genere musicale e poi le mixa cercando di creare un viaggio musicale con ritmi che variano senza uscire troppo dal tema che decidiamo di dare ad ogni compilation. Mixa con i cd player e importa tutto in Logic.

Paola Peroni attualmente lavora con Radio Studio Più come DJ per gli Eventi e i Party On The Road in diretta Nazionale. Ogni Sabato dalle 12:00 alle 14:00 cura la regia ed i Party Time (DJ Set Mixato live) del Programma "I Feel "Love".