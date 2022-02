"Storie", la rubrica firmata da Andrea Mercatante dove, attraverso vere e proprie testimonianze, racconta la vita vissuta, la più difficile, quella che a volte, non viene raccontata.

Capitolo 3 - Libero dalle mie Catene...

Quando accadono fatti nella nostra vita, li affrontiamo come capita, o per meglio dire, li affrontiamo attraverso le nostre emozioni. Se ad esempio veniamo lasciati o perdiamo una persona cara, in automatico dentro di noi nasce quel desiderio di Tristezza ed a volte, anche rabbia. La situazione cambio solo se, per forze maggiori, affidiamo queste emozioni a qualcuno, o per meglio dire, a qualcosa. Il capitolo di oggi narra la storia di Pietro, uomo che per le difficoltà della vita, è caduto in un baratro talmente profondo da capire, con se stesso, di non avere via d'uscita sino alla ribellione con se stesso.

La storia di Pietro inizia molto tempo fa quando, all'età di 29 anni, viveva con i suoi genitori in una cascina poco fuori Firenze. La vita di campagna, viaggia leggiadra nelle loro esistenze e l'infelicità, non era mai apparsa in quella casa sino al 9 Novembre del 1999.

Una mattina come tante a casa di Pietro, lui e il padre lavoravano nei loro campi e la madre, come ogni mattina, alle 10:30, esce di casa con la sua Uno smarmittata per recarsi nel posto di lavoro che ricopriva. La fabbrica, dove lavorava già da sei lunghi anni, dista 30 km da casa, e la strada, la conosceva bene. Quella mattina però, qualcosa va storto. Proprio a 2 km dall'arrivo, la mamma di Pietro cade vittima di un brutto incidente. Da uno svincolo esce un corriere a tutta fretta e travolge di colpo, la uno smarmittata della donna. I passanti presenti, vedendo le condizioni gravi della donna, chiamano immediatamente il 118 che intervenuti, trasportano d'urgenza la donna in ospedale in condizioni gravi. A distruggere la serenità di Pietro e suo padre e la telefonata che l'ospedale fa alla famiglia, comunicando che la donna, in condizioni gravi, era stata ricoverata d'urgenza. Il volto dei due cambia improvvisamente, e per la prima volta, l'infelicità, entra nelle vite di questa famiglia.

Arrivati in ospedale, i due chiedono urgentemente spiegazioni. Un medico di turno, fermando i due molto agitati, riferisce le condizioni critiche della donna. Il medico, inoltre, spiega la dinamica dell'incidente e, per errore, trapela il nome del corriere che, involontariamente, ha provocato l'incidente che ha portato la donna, a combattere tra la vita e la morte.

Pietro, dice al padre visibilmente scosso di andare a casa, mentre lui, rimane li, accanto alla madre.

Dopo tre giorni di continua assistenza in ospedale, squilla il telefono di Pietro. La chiamata ha qualcosa di agghiacciante. Convocato dai carabinieri in caserma, scopre che il padre, in un raptus d'ira, si è recato presso l'abitazione del corriere, e con due colpi di pistola, ha ucciso per vendetta il corriere e ferita di striscio, la moglie accanto a lui, nell'uscio della porta.

Pietro esce dalla caserma devastato. Torna a casa in un raptus d'ira, rompe ogni cosa gli si pone davanti, sino a che, davanti a lui, incontra una bottiglia di Rum. Guarda quella bottiglia, e credendo di distrarre i suoi pensieri, comincia a bere tutta la notte, terminando, solo a bottiglia finita.

Il periodo che inizia per Pietro, lo porterà a distruggere di più, la sua vita, già devastata dal destino. La madre, riesce a sopravvivere ma entra in coma, e il padre, viene condannato per omicidio volontario.

Pietro, passa i 10 mesi più brutti della sua vita, alternando le sue giornate tra visite alla madre e serate in compagnia dell'alcol fino a devastarsi totalmente perdendo a volte, anche conoscenza.

Ma dopo 10 mesi, qualcosa cambia nella sua vita.

Come sempre, tornando dalla visita alla madre, si rifugia nel suo bar di fiducia, per consumare le sue dosi, abbastanza elevate, di alcol. Il barista, serve da bere a Pietro che però, rimane li a guardare il bicchiere. Il pensiero avuto in quell'istante e stato il seguente:

«E se fossi io a far andare tutto storto? e se fossi io che, una volta perso il controllo, non so più riuscito a recuperare il tutto? E se fosse ciò che ho davanti il problema?»

Spinge in dietro il bicchiere. rifiuta ciò che sino a d'ora, lo aveva tenuto incatenato con una falsa idea di dimenticare tutto. Uscendo dal bar, Pietro si reca in ospedale, e prima di entrare, il telefono squilla:

«Sua madre si è svegliata proprio 5 minuti fa...venga subito».

Il cuore di Pietro, si riempie di gioia, sapendo che quello, poteva essere un primo passo, per risanare la felicità della sua famiglia.

La storia di Pietro, è l'esempio pratico di come l'alcol sia una falsa via d'uscita da tutti i nostri problemi. Pietro raccontando questa storia, con affianco sua madre dice:

«Mia madre è sveglia...è viva, e questa è la cosa più importante. Un solo rimpianto non mi fa dormire la notte, non essere riuscito a fermare mio padre. Ora e li, e sconta la sua pena. Una cosa sola voglio dire a tutti, un consiglio, analizzando le reazioni di mio padre, e poi, le mie. Abbiate il coraggio di reagire nel migliore dei modi, sempre, in ogni situazione. La dipendenza dall'alcol mi ha fatto capire quanto ero verme a non aver reagito nel giusto modo di fronte alle difficoltà della vita. Reagite, sempre».

Le parole di Pietro sono forti e noi, siamo lieti di aver portato avanti la sua storia. Reagite sempre riflettendo, per ogni azione, e per ogni gesto.

Grazie di essere stati con noi, ci vediamo al prossimo capitolo di "Storie".