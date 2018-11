DiTutto a “Once Upon a Time…” l'esclusivo evento dedicato al Wedding, al Luxury e all'Haute Couture, con la modella Jennifer Ibrahimi e Patrizia Faiello

Domenica 25 Novembre DITUTTO sarà presente all'evento ideato dalla Event Planner Mena Alfano “Once upon a time…” con Jennifer Ibrahimi (“Star of the Night 2017” e Finalista il prossimo 31 Dicembre del contest nazionale “Miss Ditutto 2019”) che sfilerà - insieme ad altre undici modelle - per il catwalk del fashion designer Graziano Amadori.

L'evento si svolgerà presso il Castello “La Sonrisa” di Sant'Antonio Abate (Na).

Il fashion designer ligure presenterà nel salone “Luigi XV” 12 abiti dedicati all'evento, ispirati ai quattro elementi dell'universo: fuoco, terra, aria e acqua, tutti rigorosamente declinati al femminile.

All'evento sarà presente anche Patrizia Faiello, referent romana di DiTUTTO per moda e spettacolo, per un reportage sulla manifestazione.

La manifestazione, realizzata in collaborazione con la For You Communication, andrà anche in onda su Blu Sky, Sky 903 e su Mi sposo TV





